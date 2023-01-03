金門最大國中上午火警 變電箱電線燒融驚動近千師生疏散

金門最大國中發生火警，經查為變電箱內電線燒融，燒融原因待查。（記者吳正庭攝）

2023/01/03 14:40

〔記者吳正庭／金門報導〕火警像演習！金門縣學生數最多的金城國中今天發生火警，縣消防局據報，即刻出動8輛消防車趕往，經以熱顯像儀確認為「勵學樓」地下室機房變電箱電線燒融冒煙，很快撲滅，結束1場虛驚；學校應變得宜，全體師生迅速集合避難，反而像1場「演習」，連前往灌救的消防員都說，「這樣更放心孩子在這裡就讀」。

縣消防局表示，上午獲報該國中地下室有冒煙情形，由於學校屬重要機關，消防局以高規格救災模式，立即出動各式車輛8輛及職消、義消共24人，由第1大隊大隊長陳叁奇率隊趕往搶救，所幸經確認，地下室機房因電線短路燒融而冒出濃濃黑煙，並無起火且無人員傷亡，詳細冒煙原因由消防局火調科調查中。

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陳叁奇說，城中師生撥打119後，隨即依消防局要求迅速疏散校區近1000名師生，消防車抵達現場時，全體師生均已依平日演練，循各班級規定路線，短時間內疏散至旁邊的體育館集合。危機解除後，集結師生於各自返回教室途中，也頻頻向現場消防人員道謝。

陳叁奇說，消防車組到場時，學校已在短時間內，將近1000名師生疏散到安全地方，可見校方平日很注意防災演練，如果有孩子在這裡就讀也會比較放心。

城中校長謝志偉說，學校長年下來進行防災、地震等演習，同學都是依照平時升旗、集合的路線為動線，遇有真實狀況才能駕輕就熟，未來會把這次火警列入防災教育的正面素材。

金門縣消防局車組到場城中同時，全體師生已疏散到安全場所。（金門縣消防局提供）

金門最大國中發生火警，校方訓練有素，學生在很短時間疏散到較安全的體育館附近集合。（讀者提供）

金門金城國中火警，消防隊員使用紅火線熱顯像儀，測出是地下室變電箱故障。（金門縣消防局提供）

金門金城國中火警，消防局第一大隊大隊長陳叁奇（右）前往地下室察看延燒情形。（記者吳正庭攝）

危機解除後，集結師生依序各自返回教室。（記者吳正庭攝）

危機解除後，集結師生依序返回教室，熱情同學揮手向救火完畢的消防員大哥哥揮手致謝。（記者吳正庭攝）

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