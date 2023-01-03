大寮台88快速道路橋下開15槍害1死1傷 9人被訴

大寮台88快速道路槍擊害1死1傷，起因竟只是口角衝突所致。（記者黃良傑翻攝）

2023/01/03 15:25

〔記者黃佳琳／高雄報導〕沈姓男子與鄭姓男子去年11月8日在KTV發生衝突，雙方相約「彎家（台語：指打架）」，兩邊各自召集人馬，沈男這邊出了3輛車、鄭出了2輛車，結果鄭男這邊2輛車的駕駛都中彈，其中侯姓駕駛頭部中彈，搶救後仍宣告死亡，翁姓駕駛腿部中彈送醫無性命危險，雄檢偵結後，依殺人罪、槍砲等罪起訴沈男共9人。

檢方指出，沈男（24歲）和鄭姓男子先是在鳳山某KTV發生衝突，去年11月8日，沈在LINE群組揪人復仇，並對鄭男嗆聲「等一下就噗大力一點，恁爸就一直波到你家死人為止」，預告碰面時要開槍。

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不過，沈這邊的人手，在群組上提醒「若在88快速道路上開槍可能打到路人，如果對方先開槍，我們也可能會被打到」，所以雙方最後約在88快速道路橋下談判。

當天凌晨3點58分，沈出動3輛人車先在88橋下等候，見到鄭那邊出動2輛車的人馬到場時，沈派人馬立即開車上前夾擊圍攻，沈派人馬共開了15槍，其中27歲侯姓駕駛頸部中彈後自撞電線桿、25歲翁姓駕駛右大腿中彈，逃離槍擊現場後約300公尺後停在路旁，由友人陪同就醫。

頭部中彈的侯男雖然緊急開刀取出子彈，但仍在12月1日傷重不治。警方火速在案發當天傍晚，在台東逮捕5嫌，涉嫌開槍的林姓男子（20歲）也在隔天自行投案，並交出2把長槍、4把短槍；鄭姓男子這邊也被警方搜出2把長槍、86顆子彈。

雄檢偵查時，沈男這邊的7人都否認有開槍殺人的意圖，但仍被檢方依殺人罪起訴；槍擊案發生後，負責接應沈派眾人的吳姓男子被依藏匿人犯罪起訴，而提供鄭派人馬槍械的葉姓男子則被依槍砲罪起訴。

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