國民法官新制推出郵票小全張 發行典禮紀念卡僅400張

司法院舉辦「國民法官新制實施紀念郵票小全張」發行典禮。（記者吳政峰攝）

2023/01/03 13:36

〔記者吳政峰／台北報導〕國民法官新制今年元旦正式上路，素人將有機會與職業法官合審合判重大刑案，司法院為了紀念新制施行，與中華郵政合作發行「國民法官新制實施紀念郵票」小全張，並於3日在台北地院國民法官專庭舉辦「國民法官新制實施啟動儀式暨紀念郵票小全張發行典禮」，其中發行典禮紀念卡只有400張。司法院長許宗力致詞時表示，希望藉由郵票象徵司法與人民溝通。

開幕記者會邀請遠在北大武山麓、距離台北365公里外的屏東縣泰武國小「泰武古謠傳唱」到場演出，泰武古謠傳唱聞名海內外，為排灣族傳統歌謠演唱團體，是台灣代表性聲音之一。許宗力表示希望藉由這段演出所蘊含的「聲音」意涵，彰顯國民法官新制的意義「司法要與人民對話」。

請繼續往下閱讀...

許宗力指出，司法院與中華郵政合作發行「國民法官新制實施紀念郵票」，另一層涵義，就是能夠藉由郵票蘊含的「傳遞」意涵，彰顯國民法官新制的「司法要與人民溝通」意義。許宗力強調，國民法官新制是我國司法史上重要的里程碑，是直接民主的展現，也是史上規模最大的法律白話文運動，更將造成刑事訴訟制度的地殼變動。

許宗力認為，或許有人會擔心「不會法律要如何參與審判？」但他強調，法官、檢察官、律師會各盡所能地提供審案所必要的法律知識，素人只要憑藉自己的生活經驗與觀點，積極參與、認真聆聽、勇於表達，就能讓審判的關注面向更全面、更多元。

法務部長蔡清祥表示，國民法官制度開啟全新審判模式，採行起訴卷證不併送制度、證據開示制度、任意協商程序、書狀先行交換、國民法官個案隨機選任、以法庭活動為中心的證據調查模式及集中審理等特點，與現行刑事訴訟程序有極大不同，且因適用國民法官法案件的有罪判決門檻提高，偵查中檢察官調查證據須更加精緻化及全面化，將改變執法機關辦理此類案件的思維，朝證據如何在法庭再現化予以努力。

蔡清祥指出，已督促各地檢署成立「國民法官專組」來對應各地院的國民法官專庭，讓受過訓練的檢察官以淺顯易懂方式在法庭上呈現證據，使不具法律專業背景的國民法官能清楚明瞭案件爭點；各地檢署亦全面建置「卷證開示室」，保障被告及辯護人的卷證獲知權。

司法院發言人張永宏說明。郵票中呈現出國民法官法庭上6位國民法官與3位職業法官端坐法檯，認真聆聽、全神貫注的形象，也表示，只要是年滿23歲的國民，都有機會被抽選擔任國民法官，跟職業法官一起坐在法檯上，共同討論、一起審判重大刑事案件。

中華郵政共發行52萬份國民法官郵票及400份「發行典禮紀念卡」，限量卡只在台北市北門郵局販售。

司法院特別邀請曾經榮獲2屆金曲獎、多次於海內外重要場合演唱、由屏東縣泰武國小學生組成的「泰武古謠傳唱」，演唱3首排灣古謠（「Uwanayiyui 婚禮之歌」、「Leluyi 往日時光」、「Aiyaui 歡樂歌」）以及1首經典合唱曲「我們可改變世界 We can make a difference」，象徵國民法官新制讓國民與法官相聚一堂。（記者吳政峰攝）

國民法官新制實施紀念郵票小全張。（記者吳政峰攝）

國民法官紀念郵票小全張發行典禮紀念卡只有400份。（記者吳政峰攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法