偷竊豪宅保險箱得手500萬 2嫌開心吸毒跨年後就被逮

警方查獲涉嫌偷竊500萬元的吳姓男子（右2）到案。（警方提供）

2023/01/03 08:48

〔記者周敏鴻／桃園報導〕吳姓、郭姓男子盯上平日出手闊綽的桃園市張姓被害人，去年12月27日趁對方外出時，潛入對方位於蘆竹區中興路的透天厝住處，搬走裝有500萬元現金的保險箱，警方1日中午在宜蘭縣礁溪鄉一處汽車旅館逮到兩人時，現金已被花掉近350萬元。

張姓被害人說，去年12月27日清晨5點多，他如常出門上班，當天傍晚返家時，發現透天厝住處主臥室內的保險箱不翼而飛，保險箱內裝有500萬元現金，他趕忙報警。

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蘆竹警分局調查發現，主臥室內僅有保險箱被搬走，其他物品都沒失竊，顯見竊嫌是盯上張姓被害人，才趁著透天厝沒人時，潛入犯案，進一步清查張姓被害人的交友關係，鎖定吳姓（42歲）、郭姓（44歲）男子涉有重嫌，警方說，吳姓、郭姓男子租車犯案，竊得保險箱後載往他處破壞，隨即丟棄並將500萬元對分。

得手500萬元現金的吳姓、郭姓男子，開心買毒後再前往宜蘭縣礁溪鄉一處汽車旅館，邊吸毒、邊跨年，警方掌握2人行蹤後，1日中午由蘆竹警分局長陳清華指揮，進入汽車旅館逮人，並查扣剩餘的現金152萬元，還有毒品海洛英、安非他命等，警方訊後，已依竊盜、毒品罪嫌將吳姓、郭姓男子移送桃園地檢署偵辦，後續還要追查2人購買毒品的上游藥頭。

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警方查獲涉嫌偷竊500萬元的吳姓男子（左）到案。（警方提供）

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