為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    偷竊豪宅保險箱得手500萬 2嫌開心吸毒跨年後就被逮

    警方查獲涉嫌偷竊500萬元的吳姓男子（右2）到案。（警方提供）

    警方查獲涉嫌偷竊500萬元的吳姓男子（右2）到案。（警方提供）

    2023/01/03 08:48

    〔記者周敏鴻／桃園報導〕吳姓、郭姓男子盯上平日出手闊綽的桃園市張姓被害人，去年12月27日趁對方外出時，潛入對方位於蘆竹區中興路的透天厝住處，搬走裝有500萬元現金的保險箱，警方1日中午在宜蘭縣礁溪鄉一處汽車旅館逮到兩人時，現金已被花掉近350萬元。

    張姓被害人說，去年12月27日清晨5點多，他如常出門上班，當天傍晚返家時，發現透天厝住處主臥室內的保險箱不翼而飛，保險箱內裝有500萬元現金，他趕忙報警。

    蘆竹警分局調查發現，主臥室內僅有保險箱被搬走，其他物品都沒失竊，顯見竊嫌是盯上張姓被害人，才趁著透天厝沒人時，潛入犯案，進一步清查張姓被害人的交友關係，鎖定吳姓（42歲）、郭姓（44歲）男子涉有重嫌，警方說，吳姓、郭姓男子租車犯案，竊得保險箱後載往他處破壞，隨即丟棄並將500萬元對分。

    得手500萬元現金的吳姓、郭姓男子，開心買毒後再前往宜蘭縣礁溪鄉一處汽車旅館，邊吸毒、邊跨年，警方掌握2人行蹤後，1日中午由蘆竹警分局長陳清華指揮，進入汽車旅館逮人，並查扣剩餘的現金152萬元，還有毒品海洛英、安非他命等，警方訊後，已依竊盜、毒品罪嫌將吳姓、郭姓男子移送桃園地檢署偵辦，後續還要追查2人購買毒品的上游藥頭。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    警方查獲涉嫌偷竊500萬元的吳姓男子（左）到案。（警方提供）

    警方查獲涉嫌偷竊500萬元的吳姓男子（左）到案。（警方提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    台中大叔偷機車趴趴走 23小時內被警「貓抓老鼠」捕獲
    2023/01/02 10:47

    台中大叔偷機車趴趴走 23小時內被警「貓抓老鼠」捕獲
    警鷹眼睹褲袋鼓謎樣方形物 韓女大生皮夾財失而復得
    2023/01/01 11:36

    警鷹眼睹褲袋鼓謎樣方形物 韓女大生皮夾財失而復得

    郭婷筠激瘦身材 曝懷胎五個月沒人信
    〈財經週報-新商辦壓境〉指標大案進場 辦公室價格挑戰豪宅
    2023/01/01 05:30

    〈財經週報-新商辦壓境〉指標大案進場 辦公室價格挑戰豪宅
    蜘蛛男翻牆闖民宅偷50副耳環 失主：是有多少女友要送？
    2022/12/28 22:10

    蜘蛛男翻牆闖民宅偷50副耳環 失主：是有多少女友要送？

    首款碳中和萊塞爾纖維 助不織布業實現環境永續
    可惡！ 北市520萬竊嫌DNA比對涉8起性侵案 連國小女童都不放過
    2022/05/19 19:16

    可惡！ 北市520萬竊嫌DNA比對涉8起性侵案 連國小女童都不放過
    北市密室竊嫌由偷變性侵 裸身持刀叫醒被害人伸狼爪
    2022/05/19 14:43

    北市密室竊嫌由偷變性侵 裸身持刀叫醒被害人伸狼爪
    社會今日熱門

    2022 Fun世足

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播