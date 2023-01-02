國軍演訓用地又遭沙灘車侵門踏戶 軍警將討論執法標準

元旦有業者帶領約20輛沙灘車至此處草原飆草。（民眾提供）

2023/01/02 23:03

〔記者陳彥廷／屏東報導〕位於屏東恆春半島的三軍聯訓基地，不時有實彈演訓，但近期竟冒出有沙灘車業者冒險帶客進入其中的戰備道路暢遊，今年開年第1天，國軍管理的土地又再遭人侵門踏戶，居民批評，國軍演訓場所卻疏於管理，還變成不肖業者的生財場地，平常就已是惹來不少人嫌惡卻還管成這樣。

位於屏東三台山週遭的三軍聯訓基地是全台少數國軍可進行實彈演習的訓場，不時有直昇機或裝甲部隊進行演習，雖是國軍培養戰訓能量的場所，但炸射的噪音及震動，長久下來仍引起不少居民的民怨。

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「有夠吵！」住附近的居民抱怨，這片草原以往只有軍車會經過這些路徑及戰備的草地，去年開始卻湧入大批沙灘車前來飆草、玩耍，原本就已很吵，現在還有新噪音，但奇怪的是，往往不見軍方驅趕，元旦3天連假堪稱是飆好飆滿，在地人放牛要吃的草也全被這些車子壓到死光，牛都快餓死。

據悉，去年沙灘車業者將車轉移陣地到國家公園外，並看準三軍聯訓的訓場管理能量有限，趁軍方不備就長趨直入，有時甚至會深入到接近彈著區，行為堪稱「不怕死」。

也有居民批評，要是不知情的遊客被未爆彈傷及，是誰要負責？而且其實類似事件早在去年12月就已發生過，當時說要開罰的軍方看來是完全沒有動作不聞不問，還酸要是國軍土地任私人使用，那以後乾脆以後直接到場地經營對外收費的生存遊戲好了。

軍方回應，每天都會不定時進行訓場巡管任務，以往有見到有人闖入也會勸離，若勸導不聽，軍方仍要請警方前來執法，並可以最高處5年以下期刑的「要塞堡壘地帶法」第6條送辦。此案當天下午2點曾派員前往巡管，但據了解這批車輛是在下午約4點到來，明天就會到警局立案，強調已在相關入口處架設牌告，也會檢討訓場管理的措施。

警方則說，獲報後發現這些沙灘車並未行駛於道路範圍，也非國軍演訓地區內，現場盤查登錄業者資料並蒐證後即勸導離去，並將函轉相關主管機關針對該業者是否違規營業及是否違法進行裁處，警方強調，針對類似事件，1月5日將與地檢署、墾管處及相關軍方機關在國土保育聯繫會議討論後續執法的取締作法，請業者切勿存僥倖心理違規營業。

元旦有業者帶領約20輛沙灘車至此處草原飆草。（民眾提供）

三軍聯訓基地的訓場。（記者陳彥廷攝）

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