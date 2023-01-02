為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    年前詐騙旺季！ 桃園警聯手行員保住2婦70萬血汗錢

    年終詐騙猖獗，警方與銀行合作成功攔阻葉婦（右）免被騙25萬元。（記者李容萍翻攝）

    年終詐騙猖獗，警方與銀行合作成功攔阻葉婦（右）免被騙25萬元。（記者李容萍翻攝）

    2023/01/02 21:39

    〔記者李容萍／桃園報導〕農曆春節將到過年快到了，提醒大家年前也是詐騙的旺季！不少詐騙集團相準民眾，想在封關前大賺一筆紅包的心態，推出投資型產品等，桃園市警察局楊梅警分局統計，去年共成功阻詐47件，在詐騙集團手中帳戶攔下1362萬元現金。而去年壓軸的阻詐，就是在跨年夜前夕，與楊梅、新屋地區的銀行合作阻詐，成功為62姜姓婦人、59葉姓婦人分別保住45萬元及25萬元。

    楊梅警方表示，去年底台企銀新屋分行通報，62歲姜姓婦人欲匯款45萬元給她侄兒有詐，警方趕到阻詐，得知竟是姜婦接到詐騙集團用「用猜猜我是誰」的詐騙手法，冒用她侄兒借錢，警方勸阻下，姜婦才免被騙。

    另外，渣打銀行新屋分行通報59歲葉姓婦遭詐騙，警方趕去阻詐，得知葉婦收到LINE投資群組，被「老師」話術欺騙，準備匯款25萬元投資股票，警方查閱葉婦手機對話，竟是用「房屋修繕」用途匯款，員警攔阻下，葉婦才知險些被騙。

    楊梅警分局長洪志朋表示，詐騙集團分工精細，為了取信被害人，擅長創造出各式各樣的情境，讓民眾深信不疑，進而忘了對外求助；在展開取信於民的第一步後，運用人性的弱點或貪念，其實是以詐取財物為最終目的。「猜猜我是誰」就屬傳統行騙老梗，為防春節年關前詐騙猖獗，呼籲民眾接獲來路不明電話打165求證，並謹記「一聽、二掛、三查證」自保原則，不要隨便相信網路投資，避免被騙。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    年終詐騙猖獗，警方與銀行合作成功攔阻姜婦（中）免被騙45萬元。（記者李容萍翻攝）

    年終詐騙猖獗，警方與銀行合作成功攔阻姜婦（中）免被騙45萬元。（記者李容萍翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    誤信靈骨塔投資詐騙 10餘警急尋老婦保老本
    2023/01/02 13:03

    誤信靈骨塔投資詐騙 10餘警急尋老婦保老本
    詐廣告公司7千萬 超偶女歌手淪共犯
    2022/12/31 05:30

    詐廣告公司7千萬 超偶女歌手淪共犯

    郭婷筠激瘦身材 曝懷胎五個月沒人信
    巡佐死纏七旬婦要女兒電話 揪出幕後黑手竟是「警政署長」
    2022/12/30 19:45

    巡佐死纏七旬婦要女兒電話 揪出幕後黑手竟是「警政署長」
    「超偶女歌手」淪詐欺共犯 3年不法獲利逾7千萬
    2022/12/30 14:49

    「超偶女歌手」淪詐欺共犯 3年不法獲利逾7千萬

    首款碳中和萊塞爾纖維 助不織布業實現環境永續
    身障男替網友買賣比特幣賺仲介費 差點淪詐騙共犯
    2022/12/30 12:37

    身障男替網友買賣比特幣賺仲介費 差點淪詐騙共犯
    社會今日熱門

    2022 Fun世足

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播