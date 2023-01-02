年前詐騙旺季！ 桃園警聯手行員保住2婦70萬血汗錢

年終詐騙猖獗，警方與銀行合作成功攔阻葉婦（右）免被騙25萬元。（記者李容萍翻攝）

2023/01/02 21:39

〔記者李容萍／桃園報導〕農曆春節將到過年快到了，提醒大家年前也是詐騙的旺季！不少詐騙集團相準民眾，想在封關前大賺一筆紅包的心態，推出投資型產品等，桃園市警察局楊梅警分局統計，去年共成功阻詐47件，在詐騙集團手中帳戶攔下1362萬元現金。而去年壓軸的阻詐，就是在跨年夜前夕，與楊梅、新屋地區的銀行合作阻詐，成功為62姜姓婦人、59葉姓婦人分別保住45萬元及25萬元。

楊梅警方表示，去年底台企銀新屋分行通報，62歲姜姓婦人欲匯款45萬元給她侄兒有詐，警方趕到阻詐，得知竟是姜婦接到詐騙集團用「用猜猜我是誰」的詐騙手法，冒用她侄兒借錢，警方勸阻下，姜婦才免被騙。

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另外，渣打銀行新屋分行通報59歲葉姓婦遭詐騙，警方趕去阻詐，得知葉婦收到LINE投資群組，被「老師」話術欺騙，準備匯款25萬元投資股票，警方查閱葉婦手機對話，竟是用「房屋修繕」用途匯款，員警攔阻下，葉婦才知險些被騙。

楊梅警分局長洪志朋表示，詐騙集團分工精細，為了取信被害人，擅長創造出各式各樣的情境，讓民眾深信不疑，進而忘了對外求助；在展開取信於民的第一步後，運用人性的弱點或貪念，其實是以詐取財物為最終目的。「猜猜我是誰」就屬傳統行騙老梗，為防春節年關前詐騙猖獗，呼籲民眾接獲來路不明電話打165求證，並謹記「一聽、二掛、三查證」自保原則，不要隨便相信網路投資，避免被騙。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

年終詐騙猖獗，警方與銀行合作成功攔阻姜婦（中）免被騙45萬元。（記者李容萍翻攝）

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