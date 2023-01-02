天氣差空勤難出動...女山友登金子山扭傷腳 搜救隊冒雨背下撤

45歲女山友組隊前往南投郡大林道攀登金子山，惟途中不慎滑倒扭傷右腳，搜救人員上山先協助包紮，並揹負下撤。（記者劉濱銓翻攝）

2023/01/02 17:54

〔記者劉濱銓／南投報導〕跨年元旦3天連假，有2名女山友跨年到南投郡大林道攀登金子山，惟當天傍晚其中45歲女山友就不慎滑倒扭傷腳，無法行動，南投縣消防局當天即派員入山搜救，惟搜救隊昨（1日）下午接觸到女山友，卻因天候不佳，空勤直升機無法出動吊掛，今則因天氣更差、雨下更大，搜救隊便決定揹負女山友下撤，惟山區路徑狹小，加上下雨以致行動緩慢，預計明天（3日）才能回到登山口。

消防局表示，2名女山友跨年從郡大林道進入攀登金子山，預計1月2日下山，惟上山第一天到了傍晚，45歲女山友就不慎滑倒扭傷右腳，左手疑似骨折，由於當時天色已暗，空勤直升機無法出勤吊掛，便先派4人地面搜救隊入山馳援。

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元旦上午則因天候不佳，空勤無法出勤，地面部隊則在當天傍晚5點多接觸到女山友，所幸左手沒有骨折，扭傷的右腳經過包紮，傷勢也趨於穩定。

今上午則因山區天氣惡化，雨下更大，空勤仍無法出動，地面搜救隊便以揹負方式，將受傷女山友帶下山，惟山區路徑崎嶇狹小，一旁還有陡峭山壁，加上陰雨路面濕滑，以致下撤速度較慢，今也加派2人上山，要儘速與搜救隊會合，協助揹負以減輕下撤壓力，預計今晚仍會在山區紮營，明天才會返抵登山口。

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