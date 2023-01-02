台南北門3死2傷重大車禍 現役軍人疑酒駕肇事

肇事車撞台17線護墩後噴飛掉到對向車道翻覆，幾成廢鐵，釀成3死2傷。（圖由民眾提供）

2023/01/02 15:30

〔記者楊金城／台南報導〕昨天元旦，台17線濱海公路台南北門五王大橋段傳出3死2傷重大車禍，學甲警分局報請檢方、法醫今天（2日）下午進行相驗，不幸往生的3死者都是不到20歲的年輕人，而涉嫌開車肇事的竟是20歲陳姓現役軍人，疑似酒駕和車速過快肇事，有待調查釐清。

肇事轎車是由陳姓男子（20歲，新營人）駕駛，載有前乘客座戴男（19歲，嘉義布袋人）、後座乘客郭男（17歲，嘉義義竹人）、阮女（15歲，新營人）、蔡男（22歲，布袋人）。

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車禍造成阮女、郭男和戴男不幸死亡，陳男和蔡男受傷。其中郭男、阮女為男女朋友，都還是高職生，兩人昨天隨友人到北門南鯤鯓代天府參加會香時幫忙，不料回程竟遇上死劫。

學甲警分局調查，載有5人的肇事車昨天下午沿台17線從北門由南往北要回布袋，下午2點44分行經急水溪五王大橋內側車道後，為閃避前車，切至外側車道，下橋後就是南2線路口，剛好是處彎道。

肇事車疑因車速過快，車頭拉不回來，直接撞上右側台17線水泥護墩，因撞擊力大，車子當場騰空翻飛撞到中央分隔島再掉到台17線南向車道，四輪朝天的車體翻覆幾成廢鐵，陳男受困車內，其他4人噴出車外，釀成3死2輕重傷悲劇。

警方查出，駕駛陳男是現役軍人，在送醫時有對他酒測，疑似酒駕，因他住院就醫，尚待訊問釐清。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

肇事車經過台17線台南北門五王大橋後，就是一處彎道，疑車速過快直撞路邊護欄後，再騰空翻飛掉到對向南下車道。（圖由民眾提供）

肇事車經過台17線台南北門五王大橋後，就是一處彎道，疑車速過快直撞路邊護欄後，再騰空翻飛掉到對向南下車道。（圖由民眾提供）

肇事車經過台17線台南北門五王大橋後，就是一處彎道，疑車速過快直撞路邊護欄後，再騰空翻飛掉到對向南下車道。（圖由民眾提供）

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