直擊！正妹騎「小阿魯」與賓士碰撞 飯店旅客幫撐傘

吳姓正妹的街車。（王元照提供）

2023/01/02 13:54

〔記者許國楨／台中報導〕台中市一名長相清秀正妹1日晚間騎帥氣街車，行經西區一處路口時與另輛賓士車發生碰撞，當場受傷倒地不起，因當下還下著毛毛雨，此時有準備入住路口飯店Check In的旅客見狀，立即衝上前替她撐傘，並等救護車趕抵送醫，全程也被一名行經的魔術師直擊拍下，感性直說，「台灣最美麗的風景。」

這起事故發生在1日晚間近7時許，65歲陳姓婦人駕駛黑色賓士車，沿忠勤街右轉柳川西路往公館路方向行駛，22歲的吳姓正妹則是騎著車界稱「小阿魯」或「迷你魯」的鈴木GSX-S150街車，由貴和街沿柳川西路外車道往公館路方向行駛，雙方在柳川西路與忠勤街口發生碰撞。

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這一撞造成賓士車後車尾受損，街車除車頭受損嚴重，正妹也因此受傷加上疑受到驚嚇倒地不起，此時有多名趁著元旦連假出遊，準備入住該路口飯店的旅客見狀，顧不得還沒Check In，立即衝上前關心，期間因下著毛毛雨，還有人趕緊替正妹撐傘並打119報案。

救護車趕抵同時警方也獲報趕到處理，經對兩造酒測均無飲酒反應，隨即將受傷正妹抬上救護車送醫，所幸僅手腳擦挫傷，經醫治無大礙，而整個過程也被剛好行經的職業魔術師王元照直擊，他以手機拍下全程，更在影片中對於這群熱血旅客的舉動，感性旁白說，「大家都很有愛心，真的是台灣最美麗的風景。」

而針對這起事故的肇因及責任歸屬，警方表示，將調閱現場路口監視器釐清，全案除依道路交通事故處理程序，轉交通警察大隊釐清肇事原因，也呼籲用路人行駛時應注意前方狀況，保持安全距離、減速慢行，遵守交通規則，避免車禍發生。

陳婦駕駛的賓士車。（王元照提供）

正妹一度倒地不起。（王元照提供）

熱血旅客幫正妹撐傘擋雨。（王元照提供）

熱血旅客幫正妹撐傘擋雨，警方獲報趕往處理。（王元照提供）

救護人員替正妹初步檢傷。（王元照提供）

事故地點剛好在一間飯店前。（王元照提供）

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