為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    軍警三角不倫戀 女警一吻判賠軍官夫20萬元

    2023/01/02 11:14

    〔記者黃明堂／台東報導〕一對分別從事軍警官的夫妻感情疏遠，夫找徵信社跟蹤，拍到警妻與另名男警同遊，還相擁熱吻。軍官不堪戴綠帽，與妻離婚，並以2人侵害他的配偶權，提損害賠償告訴，要求連帶賠償100萬元，台東地院一審判賠10萬，經他上訴，花蓮高分院二審多加10萬。

    李姓職業軍人向法官指出，與任職警察的張姓女子於民國105年結婚，去年經台東法院調解離婚成立。離婚原因是妻職務調動後，對他態度漸趨冷淡，前年3月起，假日也不願回到家裡跟他共同居住。他央請友人協助調查妻子是否有與他人不正常交往，經友人拍攝到張女在同年4月某晚，與同單位的王姓員警各自驅車在墾丁相會並擁抱及親吻之照片。

    李男向兩人任職的警察局投訴，經警察局調查後，認被張女與王男均違反「警察人員與人發生不正常感情交往處理要點」規定，而為記過處分及調地之處分。

    李男認為，張女與王男間擁抱、親吻及親密交往之行為，不法侵害他基於婚姻關係之身分法益且情節重大，使他受有相當精神上之痛苦。請求連帶賠償100萬元。

    張女辯稱，照片是徵信社拍的，她承認畫面中與王男有親吻擁抱之事實，但尚非情節重大，自未構成侵害李男的配偶權，她只想要回歸平靜生活，將小孩帶好帶大，侍奉父母。

    王男則辯稱與張女僅為一般同事關係，並無不正常交往情形，也不知悉被上訴人張女之婚姻狀況。

    二審法官認為張女與王男間已有逾越朋友交遊等一般社交行為之不正常往來，並有親吻及擁抱行為，已逾社會一般通念所能容忍之範圍，自屬侵害李男基於婚姻關係之身分法益而情節重大，應連帶賠償精神慰撫金20萬元，因張女已於一審後賠10萬元，須再賠10萬元。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    2法官遭爆不倫戀 司法院責成2法院查證
    2022/10/26 21:09

    2法官遭爆不倫戀 司法院責成2法院查證
    嘉療再爆不倫戀還打進警局 女教官告醫界名嘴性侵
    2022/09/20 05:30

    嘉療再爆不倫戀還打進警局 女教官告醫界名嘴性侵

    國泰卓越獎助計劃鼓勵青年勇敢築夢
    副院長也偷吃女教授 嘉療遭戲稱桃花窟
    2022/09/20 05:30

    副院長也偷吃女教授 嘉療遭戲稱桃花窟
    40歲謝忻美顏維持不易！自曝10年來「自虐式」保養法
    2022/09/08 12:18

    40歲謝忻美顏維持不易！自曝10年來「自虐式」保養法

    2022富邦長春公開賽蔡啟煌喜穿冠軍藍夾克
    知名電子大廠員工不倫戀 5年「嘿咻」270次
    2022/08/24 06:57

    知名電子大廠員工不倫戀 5年「嘿咻」270次
    女醫院照顧父親與人夫病友不倫戀挨告 被判賠人妻35萬元
    2022/05/10 12:30

    女醫院照顧父親與人夫病友不倫戀挨告 被判賠人妻35萬元
    社會今日熱門

    2022 Fun世足

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播