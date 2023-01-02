跨年放炮助興朝人群射 女子遊小琉球腿被炸二度灼傷

殘留的炮屑是一片浪籍。（警方提供）

2023/01/02 11:43

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東小琉球元旦連假迎來爆量遊客過冬，但卻傳出有遊客耍流氓，竟不顧日式燒酒屋前滿滿要等著跨年的遊客，所施放鞭炮竟直朝人群而去，其中1名20歲的花蓮葉姓女子，右腿被炸到二級燒燙傷，葉女就醫後深感不平，赴琉球派出所提告，警方也證實其已提出過失傷害告訴。

小琉球1名日式串燒居酒屋的業者，昨天深夜在「爆怨公社」發文，指跨年夜的深夜，有一群旅宿於其店面附近民宿的旅客，當天一直在店面旁及馬路上施放煙火，不僅影響很多客人用餐，也影響通行安全，店家請對方注意放煙火的風向與地點，但下場卻是完全被當空氣。

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該業者指出，當時顧慮可能傷及自己店面顧客，有請店內人員勸說不要再放或是移師他處，但此舉卻遭軟土深掘，對方態度惡劣堅持要放煙火，不僅耍流氓還耍賴要求店家幫忙移到他處施放，店家只能妥協，幫忙移動。

未料勸說舉動疑似引來這批遊客不滿，在其中一次的施放中，方向竟是直朝店內，從其所po出影片中，可見煙火就在室外餐桌區直接炸開，突如其來的爆炸聲響與火光，先是嚇到無辜客人，隨後就傳出女性驚叫聲，這才發現有1名女子的右腿直接被煙花射到，褲子遭炸裂傷勢嚴重，在場所有人都很不捨女子開開心心跨年，被被炸成如此傷勢。

原po文指出，傷者被送去急診時那群肇事者依舊施放煙火，讓所有店內的客人都深覺驚恐，只怕自己是下個被炸到苦主，原PO氣憤表示，「我還真沒看過你們這種，是本島耍不了流氓，來小琉球比較厲害？」這些人的所做所為，真的很讓人鄙視。

警方表示，接獲報到場處理時已無現場，經了解為民眾跨年燃放鞭炮，但並未經過申請，而遭誤傷的葉姓女遊客，設籍花蓮年約20歲，事發後經送琉球衞生所就醫右腿二級燒燙傷，葉女至琉球所提出過失傷害告訴，警方依規定受理移送偵辦。呼籲民眾燃放鞭炮，應注意控制數量儘量減少爆竹施放量並注意安全，以免造成遊客及民眾危險。

殘留的炮屑是一片浪籍。（警方提供）

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