醉不應該 撞車肇逃冒名頂替遭警識破

蔡男駕車撞擊前方白車後，旋即加速離去肇事逃逸，被警方循線查獲到案發現是酒駕肇事。 （警方提供）

2023/01/02 10:16

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化警分局日前處理一起交通事故肇逃案，循線通知駕駛到場，蔡姓男子偕同屈姓男子到場，指稱是屈男駕駛而肇事，惟員警楊哲宇、楊志元眼尖發現蔡男神情怪異、渾身散發酒氣，懷疑事有蹊蹺，立即對蔡男酒測，酒測值高達0.58MG/L，立即對兩人告知相關權益並曉以大義，屈男始知「代誌大條」，當場反過來指稱是蔡男駕駛，蔡男見東窗事發始坦承不諱，被警方依公共危險及過失傷害等罪嫌函送法辦。

彰化警分局莿桐派出所員警楊哲宇、楊志元日前接獲民眾報案指出，他在彰化市彰鹿路與他人發生一起交通事故，害他受傷，對方卻肇事逃逸，不負責任，請求警方協助處理。

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警方調閱監視器以車追人循線通知駕駛到場，蔡姓男子偕同屈姓友人到場，並佯稱係屈男駕駛而肇事，惟員警眼尖發現蔡男渾身散發酒氣，且神情有異，察覺事有蹊蹺，立即將兩人隔離詢問，並對蔡男實施酒測，酒測值竟高達0.58MG/L，再輔以擴大調閱監視器畫面佐證，對兩人告知相關權益曉以大義，並向屈男告知若說謊已觸犯使公務員登載不實罪，屈男始知代誌大條，當場反過來指認蔡男，蔡男見謊言被拆穿，始坦承不諱，懊悔萬分。

彰化警分局長王國峯表示，本案因員警機敏且主動積極查證，當場識破駕駛狡辯之詞，進而偵破肇事逃逸案件，全案訊後依公共危險罪及過失傷害罪嫌函送彰化地檢署偵辦。

警方強調，時值年節將近，警政署已開始實施加強重要節日安全維護工作，從1月1日22時起至1月30日24時止，為期30天，警方以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為工作主軸，彰化警方特別在交通順暢這個區塊呼籲民眾酒後不開車、開車不喝酒，確保行車安全，一起在重要節日共創民眾有個安全、順暢的行車空間，才能「平平安安過好年」。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

蔡男駕駛紅車撞擊前方白車後，旋即加速離去肇事逃逸，被警方循線查獲到案，還試圖找人冒名頂替，被警方識破。 （警方提供）

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