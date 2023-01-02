營業大客車清晨停靠載人 行人蹲路旁被撞飛插管搶救中

事故發生後，警方趕往處理。（民眾提供）

2023/01/02 10:15

〔記者許國楨／台中報導〕台中市一輛受僱載運工人的營業大客車，今天清晨行經西屯區一處路口準備停靠路旁載人時，撞上一名不知何故竟蹲在路旁的行人，行人當場被撞飛受傷意識不清，目前仍在醫院插管搶救中，至於肇因及責任歸屬正由警方調查釐清中。

這起事故發生在今天清晨6時13分許，該輛由某風電公司所承租的營業大客車，一如往常要載運工人到工地施工，當時係由49歲蔡姓司機所駕駛，沿著台灣大道慢車道往龍井區方向郊區行駛，行經台灣大道、國際街口後準備停靠路旁載人，卻撞上不知何故蹲在路旁的29歲林姓男子。

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根據目擊者表示，儘管當時車速不快，但因下著毛毛雨且天色略為昏暗，大客車可能未看到林男導致右前車頭直接碰撞，林男當場被撞飛落地；警方獲報趕往處理，先將受傷林男就近送往附近的榮總，他雖仍有呼吸心跳但意識不清，目前仍插管搶救中。

警方同時對蔡姓司機酒測無酒精反應，蔡向警方說，當下是要停靠路旁搭載工人，壓根未發現蹲在路旁的林男；警方初判，蔡男疑因大客車視線死角，加上未注意車前狀況釀禍，至於林男為何要蹲在路旁，將等他傷勢穩定恢復意識進一步詢問釐清。

肇事的營業大客車。（民眾提供）

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