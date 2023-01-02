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    20多年前沒見到面不甘心… 他網搜騷擾同姓名女子被拘提送辦

    警方前往宜蘭將騷擾女教師的林男拘提到案。（記者吳昇儒翻攝）

    警方前往宜蘭將騷擾女教師的林男拘提到案。（記者吳昇儒翻攝）

    2023/01/02 09:25

    〔記者吳昇儒／新北報導〕宜蘭一名林姓男子20多年前透過學姊介紹一名女性友人，卻遲遲未與對方見面，林男心有不甘，透過網路搜尋該女友人的姓名，查出一名同名同姓的女教師，開始贈送禮物騷擾對方，更闖進校園躲藏。被害人不堪其擾，報警處理。警方則依跟蹤騷擾防制法將林男拘提送辦。

    新北市汐止區一名女教師去年11月21日莫名地收到裝有手機的禮品包，感到非常納悶；未料同年12月28日，一名男子躲藏在學校廁所內，揚言要跟該名女老師見面，還稱已經送手機給對方，所幸被校方人員及時發現驅離，但此舉已讓被害女子心生畏懼，報警處理。

    警方調查，女教師與40多歲的林男互不相識，被害人也稱與林男根本不熟，不知對方為何找上自己。

    警方循線查出林男身分，昨日持拘票前往其宜蘭住處將拘提到案，並帶回偵訊釐清林男騷擾女子原因。

    未料，林男卻自稱20多年前，有學姊要介紹與女教師同名同姓的女子給自己認識，但卻未見上對方一面，心有不甘，近年來網路發達，便透過姓名搜索的方式，找到該名女教師，認為對方就是當年的女子，才會想進一步與對方聯繫。

    警方詢後，對於林男說法表示尊重，是否屬實則待檢察官進一步釐清，隨機將林嫌依跟蹤騷擾防制法、強制等罪，移送士林地檢署偵辦。

    汐止派出所所長楊幼暉呼籲，民眾若遇到跟蹤騷擾等行為，應立即報警處理，警方可依據相關證據啟動刑案偵查、書面告誡等保護機制及司法流程，以保護民眾安全。

    汐止分局長林詮峰表示，「112年加強重要節日安全維護工作」已經起跑，自1月1日晚22時許開始至1月30日24時止，警方將結合憲兵、消防、義警、民防、義交、守望相助巡守隊及各行政機關等維安力量，守護民眾的安全。

    林男還寄送手機給被害女教師。（記者吳昇儒翻攝）

    林男還寄送手機給被害女教師。（記者吳昇儒翻攝）

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