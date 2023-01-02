北市天母暗夜惡火 7旬老婦受困火場一度命危

消防員到場搶救。（記者王冠仁翻攝）

2023/01/02 09:16

〔記者王冠仁／台北報導〕台北市士林區至誠路2段一棟大樓在今天凌晨4時許發生火警，其中住在該處的一對母女受困火場，消防員緊急疏散該處住戶並布水線搶救後將其救出，但73歲王姓婦人被救出時失去呼吸心跳，經送醫搶救後撿回一命，但仍在醫院觀察，王婦女兒則幸運沒大礙。消防員目前正在進一步釐清起火原因。

台北市消防局在今天凌晨4時31分接獲報案，民眾聲稱士林區至誠路2段一棟民宅大樓2樓傳出火警。消防局獲報後派出消防車輛26輛、救護車輛3輛、指揮車4輛、人員81名前往搶救。

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消防員抵達現場時，2樓起火處不停冒出火舌、竄出黑煙，情況危急；由於當時住戶幾乎都在熟睡，很多人在睡夢中被驚醒，嚇得不知所措。消防員緊急疏散該處住戶27人，同時佈水線灌救、進入火場搜救，先後共救出16人。

其中2樓住戶73歲王姓婦人與其女兒一度受困火場，其住處是樓中樓，2人受困在3樓房間處。消防員將王救出後，她一度失去呼吸心跳，經送往新光醫院急救後，在凌晨5時35分恢復自主呼吸，其女兒則意識清楚並送醫救治。

經消防員奮力搶救，整起火災在5時4分撲滅，消防員初步勘查火場，發現屋內燃燒面積約20坪，但詳細起火原因仍有待進一步調查。

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