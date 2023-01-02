謊報哥身分長相差很大 通緝犯手機line露餡

林男遇警盤查，竟謊報哥哥身分，卻因長相差很大，警方要求出示手機line露餡，竟是與藝人同名同姓的通緝犯。（圖由讀者提供）

2023/01/02 09:08

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄警方今表示，1名林姓男子騎車行經鳳山區青年路二段，被警方攔下盤查，竟謊報哥哥身份證字號，但因長相差很大，林男堅持理髮有差，警方改問手機LINE名稱，林男果然露出馬腳，不但與藝人林志穎同名同姓，更查出林男涉嫌偽造文書及侵占等2條通緝，已經逃亡2年，警方將他依法逮捕歸案。

文山派出所巡邏警員鄭偉杰、安述鵬大前天於鳳山區青年路二段，發現1名林姓機車男騎士（52歲）見警眼神閃避、神情緊張，將他攔下盤查身分，稱趕著上班未帶證件。

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林男謊報哥哥身分證字號，警方調出照片資料，與本人落差相當大，令警方起疑，林男連忙辯稱「哪有不像？我有去理頭髮啦！我不會亂報啦！」，卻神情緊張態度，讓警方仔細查證。

警方突然靈機一動，詢問「不然我看看你手機LINE的名稱」，林男報出與藝人林志穎同名同姓的名稱後，又結結巴巴地說「我的LINE是我弟弟的」，警方識破露出馬腳，好奇詢問「你的LINE怎麼會用你弟弟的名字」?

警方查出林男謊報哥哥資料，涉嫌偽造文書及侵占罪等2條通緝，從110年1月通緝迄今，已經逃亡2年，他為躲避警方查緝，才會謊報身分，警方將他依法逮捕，解送橋頭地檢署歸案。

鳳山警分局呼籲民眾，涉訟應如期報到，刑罰應配合執行，以免屢傳未到，而遭到通緝。

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