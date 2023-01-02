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    首頁　>　社會

    女助理勾引教授車震 人妻求償百萬吞敗

    情境照

    情境照

    2023/01/02 07:58

    〔記者鮑建信／高雄報導〕某大學教授被其妻指控與女助理過夜、車震，還有「教授好喜歡我」等親密對話，憤而向她求償百萬元，高雄高分院認為人妻提出監視畫面等證據，無法證明逾越正常男女關係，判決敗訴定讞。

    結婚30年的原告小真（化名）指出，其夫阿華（化名）三年前參與某醫院研究計畫，並為主持人之一，被告小芳（化名）則擔任研究助理，她竟利用職務之便勾引他，包括要求送禮、陪客出遊，並在任期期滿後還藕斷絲連。

    她說，2020年11月21、22日，小芳假借參加活動一同出遊，甚至當眾隨意碰處阿華大腿私密處，並脫口「我不敢吃，你可以幫我吃嗎？」、「教授好喜歡我，剛剛跳舞時把我的手拉的好緊、好痛喔」等親密言詞。

    此外，2021年3至5月間，小芳常趁她不在家，晚上到高雄市住處過夜「嘿咻」，甚至在她車內「炒飯」，憤而求償100萬元精神撫慰金。

    小芳則說，她與阿華之間並無不當往來，也未與他單獨出遊，更未曾同宿、車震，拒絕賠償。

    1、2審法院開庭調查，據原告提出行車紀錄器錄影光碟，及住家房間監視器畫面翻拍照片等證據，沒有異常聲音、動作，照片也未出現小芳與阿華2人，認定舉證不足，判決小芳免賠確定。

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