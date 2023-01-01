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    撕去最危險道路標籤 彰化139線去年死亡車禍減少85％

    為了破除去最危險道路標籤，彰化警力不分平假日在139線強力取締。（彰化警分局提供）

    為了破除去最危險道路標籤，彰化警力不分平假日在139線強力取締。（彰化警分局提供）

    2023/01/01 14:22

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕真的有效！為破除彰化縣道139線最危險道路標籤，彰化縣警局從2020年10月起將139線從東外環到螢光段速限調降為40公里，不分平假日部署警力巡守，去年139線交通事故死亡人數為1人，比起前年減少了85％！

    彰化縣道139線兩旁都是綠樹，加上又有連續彎道，吸引許多重機族群來體驗最美彎道，也因此意外頻傳，常見超速與過彎壓車失控，也讓139線被貼上最危險道路的封號，因此，彰化縣警局在前年10月調降速限為40公里，去年更是投入警力，加強測速執法與違規攔查。

    彰化警分局表示，根據統計資料，139線在前年有7起死亡車禍，共造成7人死亡，分析肇事原因，主要與超速、跨越雙黃線、過彎壓車等危險駕車行為有關，才會因此失控摔車自撞路樹、護欄，甚至衝入對向與來車碰撞。

    因此，為了杜絕危險行駛行為，警方與彰化縣環保局、彰化監理站聯手，一起執行「聯合稽查」，不分平假日，針對超速、改裝車輛加強攔查，去年一整年共取締告發青少年無照駕駛430件、變更改裝車體違規243件、危險駕駛8件、攔查超速行駛6443件，執法取締件數都比往年增加。

    警方強調，在強力執法下，果然發揮效果，去年發生1件死亡車禍，27歲越南籍武姓男移工騎重機自撞死亡，跟去年的死亡車禍相比，減少了85％。

    警方呼籲，警方執法不是以取締處罰為目的，最重要是導正駕駛人不當的駕駛行為，讓用路人都遵守交通規則，才是最重要的事。

    為了破除去最危險道路標籤，彰化警力不分平假日在139線強力取締。（彰化警分局提供）

    為了破除去最危險道路標籤，彰化警力不分平假日在139線強力取締。（彰化警分局提供）

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