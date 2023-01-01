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    首頁　>　社會

    國道成賞煙火私房點 警祭重罰一輛車都不放過

    警方派員前往汐五高架開單，行車紀錄器拍下因有違規用路人隨意停車看煙火，造成嚴重回堵。（記者徐聖倫翻攝）

    警方派員前往汐五高架開單，行車紀錄器拍下因有違規用路人隨意停車看煙火，造成嚴重回堵。（記者徐聖倫翻攝）

    2023/01/01 14:20

    〔記者徐聖倫／新北報導〕跨張！昨夜近0時，台北101依照往例在跨年施放煙火，竟有民眾將汽車直接停在國道上，就地欣賞煙火，造成後方車輛大量回堵，警方獲報立刻驅車趕抵，但發現現場攔停不易，於是全程錄影蒐證，將根據畫面逕行舉發違規。

    據了解，昨晚間接近0時時段，台北101大樓照例施放跨年煙火秀，不少民眾前往各私房地點欣賞跨年煙火，但要不得的是，竟有民眾將國道1號汐五高架橋當作欣賞煙火的私房點，直接將汽車停在北上21.5公里處附近，造成後方車輛嚴重回堵。

    其餘用路人見狀報警，警方獲報即刻派員趕抵，第1輛停下欣賞煙火的車輛，警方即刻開出罰單遏止這一荒唐行徑，而當下後方跟著停下看煙火的車輛實在太多，攔停不易，於是警方進行錄影蒐證，將對違規車輛一一逕行舉發。

    警方表示，依照「道路交通管理處罰條例」第33條1項8款，不遵使用限制、禁止、行車管制及管理事項之管制規則而有下列行為者，處汽車駕駛人3000元以上、6000元以下罰鍰。警方也呼籲，駕駛人依規定速率行駛車道，並隨時保持行車安全距離，注意車前狀態，非故障車輛，不可在車道上有隨意停車或臨時停車之行為，以免導致危險發生。

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