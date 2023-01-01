北市警「威力掃蕩」專案 查扣改造槍枝10支、逮1千多名犯嫌

警方在專案期間針對特定場所查緝、臨檢。（記者王冠仁翻攝）

2023/01/01 11:33

〔記者王冠仁／台北報導〕為壓制幫派氣焰及維護治安平穩，台北市警局配合警政署，在去年12月5日至31日，執行為期27天的「威力掃蕩專案」。台北市刑警大隊今天公布專案成果，警方共逮捕各類刑案犯嫌1624人、查扣改造槍枝10支、各級毒品24公斤、不法所得現金2000餘萬元等贓證物。

北市刑大指出，此次專案針對暴力討債、恐嚇取財、聚眾鬥毆滋事、從事詐騙及販毒等不法犯罪集團，強力掃蕩及查緝，並擇定大型酒店、電玩店等幫派分子易聚集的處所，以及易群聚施用毒品、淪為詐騙集團囚虐的旅館等場所，結合第三方警政，實施區域封鎖、路檢及查緝掃蕩作為，全面執法壓制黑幫氣焰。

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專案期間警方共動員警力逾4500人次，查獲非法槍枝及涉嫌毒品案犯嫌251人、詐欺案犯嫌298人、賭博案犯嫌11人及其他各類刑案犯嫌1064人，總計犯嫌1624人；警方也查扣改造槍枝10支、各級毒品24公斤、不法所得現金2000餘萬元等贓證物。

警方強調，未來仍會強力檢肅黑道幫派、非法槍械及毒品案件，運用第三方警政實施行政干預，從「向上溯源、向下刨根」面向雙管齊下，貫徹「掃黑幫、毀工具、斷金流」的打擊策略目標，澈底肅清暴力亂源，震懾不法，展現警方嚴正執法決心。

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警方在專案期間針對特定場所查緝、臨檢。（記者王冠仁翻攝）

警方在專案期間針對特定場所查緝、臨檢。（記者王冠仁翻攝）

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