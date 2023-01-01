台南跨年晚會防「梨泰院」事件 警方找霹靂小組爬樓梯

台南警方在「制高點」點上執勤。（記者王捷攝）

2023/01/01 05:50

〔記者王捷／台南報導〕跨年晚會市府請來大咖藝人，吸引18萬人到市府西側廣場看晚會表演，警方也擔心韓國「梨泰院人踩人事件」翻版，很重視秩序宣導，提前預告會設置「制高點」來防範踩踏事件，結果警方口中的「制高點」，原來是找霹靂小組的警員爬鋁梯，並坐在上方值勤。

這次跨年晚會的交通、治安宣導警方相當重視，台南警方看到北部大陣仗，請來霹靂小組重裝上陣，也希望能搏版面，結果台南的霹靂小組在晚會當天，卻是是坐在工作梯上的「致高點」，引起民眾側目。

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在晚會前幾天，警方就預告，擔心韓國「梨泰院人踩人事件」，所以原本負責與外籍人士溝通的外事警察也來支援，他們會在會場周圍及，以中英日韓多國語言宣導方式，搭配LED宣導看板，提供外籍民眾外語服務，還請來保三警察總隊支援防爆犬，鑑識警員會用金屬探測器在會場周圍實施場檢，確保活動會場安全滴水不漏。

但是，高層警官認為，這樣制式的宣導與民眾的互動性不高，一直要求分局有創新作為，警分局最後派員出去找民眾訪問，並製作宣導影片，有部分年紀較大的官警，沒有追流行音樂，聽到民眾要來找某個沒聽過的藝人，還接不下去，最後只好拿著看板跟民眾一起喊「警察好讚」。

其中，警方還強調，會結合會場「制高點」監控，防止活動會場發生踩踏狀況，原本這個「制高點」以為會是即時監控系統或是無人機，結果到了晚會現場，卻發現霹靂小組的警員坐在工作梯上，引起民眾好奇，但警方解釋，這樣能看得比較遠，同時梯子下方也有警員在維護，不會讓坐在梯子上的警員有安全疑慮。

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