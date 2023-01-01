跨年見網友成惡夢 女遭扒光囚浴缸強灌鹽酸

A女在2020年跨年時跟網友董女見面豈料變成惡夢。（記者王捷攝）

2023/01/01 00:22

〔記者王捷／台南報導〕很多人會參加跨年晚會，期待有意外的際遇，但是A女沒這麼幸運，2021年有吸毒習慣的「網友」董姓女子邀A女跨年，後來她騎董女的車自摔，董女要她賠3萬元，她還不出來，竟遭全身扒光囚禁在浴室，滾水澆身、噴火槍燒體，甚至差點被強灌鹽酸，逼她去八大行業上班還錢，直到最後失溫昏迷才獲救，董女被依恐嚇、強制與傷害等判處110天拘役，可以易科罰金。

董女曾與同性伴侶交往，並向對方家暴的紀錄，她與A女疑似是網友關係，2021年的12月31日，董女約A女從台北到高雄租屋處來跨年，但A女跨年後沒有離開，還在董女家裡持續住了半個月，聽董女說想搬回台南住，她還協助董女將機車從高雄騎回台南，結果在半路上A女自摔，把董女的機車壞了，修理費高達2萬8000元，董女要求A女要賠3萬。

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A女借不到錢，董女就要求跟A女母親講電話，並恐嚇A母，如果不處理這條帳，就把A女腳打斷，要她「躺著賣」來還錢，最後A女不得已，簽下10萬元的本票，接下來9天中，A女受盡各種凌虐，她曾試圖要逃跑，結果被董女抓回來，綁住雙手、雙腳，用板手、甩棍毆打，後來董女為了拿錢，找朋友押著A女去面試酒店小姐，但都被酒店打槍。

雖然A女沒辦法去酒店上班，但她沒有因此被釋放，她全身遭扒光，囚禁董女租屋處的浴缸中，董女還試圖要強灌A女鹽酸，但所幸被另外兩名證人阻止，直到她失溫昏迷，證人看不下去報案，董女雖然辯稱她很有禮貌，但是證據都擺在眼前，她也因此犯下數罪判拘役110天。

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