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    台北西門町跨年夜火警 警消馳援灌救

    台北市西門町今晚發生火警。（記者劉慶侯翻攝）

    台北市西門町今晚發生火警。（記者劉慶侯翻攝）

    2022/12/31 23:00

    首次上稿 22:39
    更新時間 23:00

    〔記者劉慶侯／台北報導〕台北市萬華區成都路上的一棟集合式住宅今（31）日晚間近10時左右突然發生火警，警消迅速出動多輛各式消防前往灌救，大火在近30分後控制，消防救難人員將調查有無民眾傷亡。

    警方表示，發生火警的地點是位在萬華西門鬧區成都路上的一處集合式老舊四層住宅，實際上為3層建築物，但頂樓再加蓋1層，二樓與三樓有燒烤店和火鍋店進駐營業。

    警方表示，今日晚間9時58分左右，火災現場是先自二樓冒出濃煙火苗，隨後迅速向上漫燒，大火將暗夜照得明亮，許多在西門町逛街準備跨年活動的民眾都駐足觀看。

    台北市消防局獲報，立即派出救護車、水箱車、曲折雲梯車、直線雲梯車 、救助器材車前往，但是因周邊道路站滿人群，再加上街道弄巷狹隘，人車擁擠搶道，一時間讓警消難以迅速抵達。

    警消人員在以雲梯車和強力水龍灌救下，在10時28分左右將火勢控制，稍後將再進入火災現場調查有無民眾傷亡。

    警消初步調查，起火點疑似在3樓，是作為一般營業用途，燒損家具及裝潢，燃燒面積約10平方公尺，無人傷。至於確實肇禍原因將再作進一步調查。

    台北市西門町今晚發生火警。（記者劉慶侯翻攝）

    台北市西門町今晚發生火警。（記者劉慶侯翻攝）

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