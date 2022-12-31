「大哥」妻遭呼巴掌！跨年趴吵翻還打人 怒派小弟包圍社區

黑衣人聚集，警方到場壓制和警告。（記者劉慶侯翻攝）

2022/12/31 23:05

〔記者劉慶侯／台北報導〕竹聯幫李姓大哥的妻子無法忍受樓上住戶今天（31日）凌晨開跨年轟趴太吵，請對方降低音量，卻遭韓國籍女租戶打巴掌。李姓大哥得知，迅速調集10多名黑衣小弟將社區大樓團團包圍，要討個公道。最後警方到場嚇阻，直到今天清晨由李妻提出傷害告訴，韓國女提告恐嚇罪，才暫時結束紛爭。

據了解，家住台北市北投某社區的竹聯幫李姓中生代大哥，妻子近日生病在家休養，昨天深夜起，樓上外籍住戶大開「聯合國」跨年派對，李妻今天凌晨實在無法再忍耐，上去請對方降低音量。

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應門韓國籍女子疑喝多半茫，認為跨年狂歡沒什麼大不了，反怪李妻多事，雙方發生口角，韓女竟順手打了李妻一巴掌。

在外的李姓大哥得知妻子被打，暴怒火速動員十多名小弟到社區樓下，嗆外國人「出面來講」，大樓保全見狀嚇得連忙報警。

轄管北投分局立即派遣快速打擊部隊到場壓制嚇阻，眾黑衣小弟才逐漸離去，但仍有多人逗留，所幸在警方維持秩序下，衝突未再擴大。

警方現場處理中，李姓大哥認為妻子被打，要出提傷害告訴，並且應該把打人的韓籍女子依現行犯逮捕；但韓籍女子認為，黑衣人聚集讓她很害怕，要求警方肅清現場，雙方僵持不下。

雙方對峙到今天清晨5點，在警方協調下，李男陪同妻子驗傷，再到警局提告；警方也將滋事的韓籍女子帶回派出所訊問，對方也要提出恐嚇告訴。

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