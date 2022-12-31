為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    辱前女友又想復合 變態男逼嘿咻問「別的男生比較行嗎？」

    謝男不甘和女友分手，逼復合遭拒後竟伸出狼爪性侵對方。示意圖，與本案無關。（資料照）

    謝男不甘和女友分手，逼復合遭拒後竟伸出狼爪性侵對方。示意圖，與本案無關。（資料照）

    2022/12/31 17:39

    〔記者吳政峰／台北報導〕謝姓男子2021年間不滿女友小詩（化名）堅持分手，竟闖入她的租屋處強求復合，遭拒後，竟羞辱小詩「破麻」，接著動粗並強逼嘿咻，期間還問她「別的男生比較行嗎？」直到小詩友人來電，謝男不小心把掛斷按成接聽，小詩見狀立刻大聲呼救，友人報警才救出她。高等法院認謝男觸犯妨害性自主罪，日前判刑3年6月，傷害罪判拘30日，得易科罰金3萬元。

    謝男與小詩原為情侶，2021年6月間，小詩堅持分手，謝男無法接受，利用小詩租屋處樓下大門未關機會侵入，至租屋門口敲門，趁小詩開啟門縫查看之際闖入屋內，並抱住她示好，盼求復合。

    小詩分手心意已決，立刻把謝男推開，未料謝男惱羞成怒，竟把小詩壓在床上，拉扯她的頭髮去撞床邊木板，要求復合。惟小詩不為所動，氣得謝男大罵「那就分手」、「賤人、破麻」，接著脫掉小詩的衣物，逼打復合砲，期間還問「別的男生比較厲害、比較行對嗎？」

    謝男一會兒哀求小詩再給他一次機會，一會兒又動手痛罵兼性侵，情緒失控，行為判若兩人。洩慾完畢後，謝男見小詩拿手機欲求救，又再度動粗，不只呼巴掌，還動口咬人。此時，小詩友人來電，謝男把手機搶來，原欲掛斷，卻不慎按到接聽，小詩見狀立刻朝電話大喊救命，友人聞畢趕緊報警，這才把小詩從恐怖情人手中救出。

    高院表示，謝男與小詩曾為男女朋友關係，卻因不能接受小詩不願復合，強行施暴並性侵，強制性交完成後還做出傷害犯行，造成小詩身心嚴重受創，犯後又一再飾詞狡辯，直至高院審理時才表示認罪，對細節多所迴避。

    高院考量謝男已與小詩達成調解、素行尚佳（無前科）、現從事粗工、需扶養父母等情狀後，認處3年6月徒刑合理；傷害部分則判拘30日，得易科罰金3萬元，可上訴。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    恐怖前男友翻牆闖屋猛刺前女友 同睡幼女目睹慘劇
    2022/12/26 22:01

    恐怖前男友翻牆闖屋猛刺前女友 同睡幼女目睹慘劇
    女研究生自曝遭恐怖情人恐嚇威脅 校方：將展開調查
    2022/12/10 14:01

    女研究生自曝遭恐怖情人恐嚇威脅 校方：將展開調查

    認識注意力不足過動症
    恐怖情人交保後消失 警方連夜尋人
    2019/12/27 22:12

    恐怖情人交保後消失 警方連夜尋人
    「酒空」大鬧前女友住處 卻不知她早已搬走
    2016/10/06 12:56

    「酒空」大鬧前女友住處 卻不知她早已搬走

    鄰市心最近水岸宅 首選「自慢藏」
    恐怖情人刺殺前女友 遭判刑2年4月
    2015/07/07 17:17

    恐怖情人刺殺前女友 遭判刑2年4月
    社會今日熱門

    2022 Fun世足

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播