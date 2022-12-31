辱前女友又想復合 變態男逼嘿咻問「別的男生比較行嗎？」

謝男不甘和女友分手，逼復合遭拒後竟伸出狼爪性侵對方。示意圖，與本案無關。（資料照）

2022/12/31 17:39

〔記者吳政峰／台北報導〕謝姓男子2021年間不滿女友小詩（化名）堅持分手，竟闖入她的租屋處強求復合，遭拒後，竟羞辱小詩「破麻」，接著動粗並強逼嘿咻，期間還問她「別的男生比較行嗎？」直到小詩友人來電，謝男不小心把掛斷按成接聽，小詩見狀立刻大聲呼救，友人報警才救出她。高等法院認謝男觸犯妨害性自主罪，日前判刑3年6月，傷害罪判拘30日，得易科罰金3萬元。

謝男與小詩原為情侶，2021年6月間，小詩堅持分手，謝男無法接受，利用小詩租屋處樓下大門未關機會侵入，至租屋門口敲門，趁小詩開啟門縫查看之際闖入屋內，並抱住她示好，盼求復合。

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小詩分手心意已決，立刻把謝男推開，未料謝男惱羞成怒，竟把小詩壓在床上，拉扯她的頭髮去撞床邊木板，要求復合。惟小詩不為所動，氣得謝男大罵「那就分手」、「賤人、破麻」，接著脫掉小詩的衣物，逼打復合砲，期間還問「別的男生比較厲害、比較行對嗎？」

謝男一會兒哀求小詩再給他一次機會，一會兒又動手痛罵兼性侵，情緒失控，行為判若兩人。洩慾完畢後，謝男見小詩拿手機欲求救，又再度動粗，不只呼巴掌，還動口咬人。此時，小詩友人來電，謝男把手機搶來，原欲掛斷，卻不慎按到接聽，小詩見狀立刻朝電話大喊救命，友人聞畢趕緊報警，這才把小詩從恐怖情人手中救出。

高院表示，謝男與小詩曾為男女朋友關係，卻因不能接受小詩不願復合，強行施暴並性侵，強制性交完成後還做出傷害犯行，造成小詩身心嚴重受創，犯後又一再飾詞狡辯，直至高院審理時才表示認罪，對細節多所迴避。

高院考量謝男已與小詩達成調解、素行尚佳（無前科）、現從事粗工、需扶養父母等情狀後，認處3年6月徒刑合理；傷害部分則判拘30日，得易科罰金3萬元，可上訴。

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