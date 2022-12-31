台鐵接獲恐嚇信稱春節在松山、南港站放炸彈 警方懷疑惡作劇

台鐵接獲恐嚇信，揚言春節期間在松山站、南港站放置炸彈。（資料照）

2022/12/31 15:20

〔記者劉慶侯／台北報導〕台鐵在今日早上7時32分接獲「台鐵簡訊」客服通報，指稱在昨（30）日接獲署名方Ｘ瑋的男子投書，指稱將在1月23日中午分別於松山站第一月台、南港站第一月台及1月25日在第二月台下午兩點放置炸彈，對方甚至留下連絡電話。警方不排除是惡作劇，但已通報各分局提高警覺加強巡檢。

警方表示，署名方Ｘ瑋的男子，是昨晚11時左右，投書到台鐵旅客諮詢系統，揚言要在明年春節1月23日中午在松山站第一月台放置炸彈。

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鐵路警察局接獲報案展開調查，發現對方也曾投書，宣稱要1月23日中午於南港站第一月台也放置炸彈，及表示1月25日下午2點要在第二月台放炸彈。

最令警方不解的是，投書寫恐嚇信的方姓男子，還提供自己的連絡電話和電郵地址，警方也懷疑是有人在惡作劇，意圖造成他人困擾和民眾驚慌。

台鐵台北分局立即規劃變更勤務，24小時強化各台、高鐵站區巡邏守望勤務及增加執勤班次，尤其針對松山站、南港站，並報局勤務指揮中心管制，提升見警率，並在全案未偵破，各站亦同時加強24小時勤務作為。全案目前正由鐵警調查中。

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