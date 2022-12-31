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    5議員7代表1村長 南投檢方再提13人當選無效之訴

    南投地檢署再提第二波當選無效之訴名單，有5名縣議員、7名鄉鎮市民代表、1名村長。（記者陳鳳麗攝）

    南投地檢署再提第二波當選無效之訴名單，有5名縣議員、7名鄉鎮市民代表、1名村長。（記者陳鳳麗攝）

    2022/12/31 09:54

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投地檢署繼提起南投縣議員曾振炎、南投市代歐陽燦岳的當選無效之訴後，今日再提13人當選無效之訴，包括5名縣議員、7名鄉鎮市民代表、1名村長，其中縣議員部分，有第一選區的吳棋楠，第二選區的李洲忠、林友友、唐曉棻，以及第五選區的林芳伃。南投檢方強調，有直接證據或綜合其他間接事證，足以證明當選人對其親友、競選團隊、樁腳的賄選行為，有共同參與、授意、同意、容許或默示，就是共同賄選。

    南投地檢署今日提起第二波當選無效之訴，5名縣議員名單中，以第二選區的3人最多，包括有李洲忠、林友友、唐曉棻，第一選區則有吳棋楠1人，第五選區則為林芳伃1人，這5名當選者在選舉過程中或選後，都有樁腳被收押禁見或交保，而收押禁見的樁腳，都陸續被起訴移審，法官多裁定交保並限制住居。

    在鄉鎮市民代表部分，第二波被提當選無效之訴的當選人有7人，包括南投市代第一選區張惠卿、第三選區石杏國；草屯鎮代第一選區林永安、第四選區莊清南、簡裴瑜；埔里鎮代第一選區陳諭韋；信義鄉代第一選區邱瑞龍。至於村長的部分，被提起當選無無效之訴的則為名間鄉松柏村長謝文軒。

    南投地檢署表示，偵辦南投縣5合1選舉賄選案，該署提起當選無效之訴的，合計縣議員6人，鄉鎮市民代表8人，以及村長1人，只要是有直接或綜合其他間接證據，足以證明該當選人對他的親友、競選團隊成員、樁腳的賄選行為，有共同參與、授意、同意、容許或默示，都視為共同賄選。

    南投縣議員37人在12月25日就職，其中合計有6人被南投地檢署提起當選無效之訴，包曾振炎、吳棋楠、李洲忠、林友友、唐曉棻、林芳伃等人。（資料照）

    南投縣議員37人在12月25日就職，其中合計有6人被南投地檢署提起當選無效之訴，包曾振炎、吳棋楠、李洲忠、林友友、唐曉棻、林芳伃等人。（資料照）

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