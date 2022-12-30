樁腳涉買票！國民黨北市議員林杏兒 檢提當選無效之訴

北市議員林杏兒遭士檢提起民事當選無效之訴。（資料照）

2022/12/30 15:49

〔記者溫于德／台北報導〕國民黨籍台北市士林、北投區新科議員林杏兒的樁腳曾繁川，被士林地檢署掌握涉嫌以1萬元向一名里長現金買票，一度向法院聲請對曾男羈押禁見，法官裁定5萬元交保；另以證人身分應訊的林杏兒，今日下午正式被士檢提起民事當選無效之訴。

據了解，曾繁川並非林杏兒競選服務處的成員。士檢獲報，曾男涉嫌以1萬元向一名里長買票，檢察官在九合一大選後，曾約談曾男到案說明，訊後聲押禁見，但法院認為無羈押必要，裁定5萬元交保

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至於林杏兒前天則以證人身分赴訊，她否認賄選，訊後獲請回，隨即發聲明稿強調自己未指示任何人賄選，國民黨中常委蕭景田更非外傳是她的乾爹，兩人單純是黨內同志。她強調，士檢「邀請」她以證人身分到案說明，偵訊1小時後立即請回，足證她與賄選案無關。

然而，士檢認為林杏兒與賄選有關，今日下午正式對她提起民事當選無效之訴。

士檢稍早透過新聞稿表示，檢察官偵辦曾繁川、國民黨中常委蕭景田賄選案，本月21日指揮法務部調查局台北市調處搜索被告住居所等處，並陸續約詢曾繁川及該選區里長候選人共33人，也以證人身分通知林杏兒到庭；但蕭景田已逃匿，29日正式發布通緝。

新聞稿提到，曾繁川、蕭景田為求林杏兒順利當選，以1萬元、6千元不等代價，要求選區內部分里長候選人投票支持林杏兒並幫忙拉票，林杏兒後來也順利當選。

士檢表示，經接獲相關情資後，除就曾繁川、蕭景田的買票犯行深入釐清、縝密查證外，也依公職人員選舉罷免法相關規定，向士林地院對林杏兒提起當選無效之訴，務求徹底去除賄選動機，以杜絕選舉舞弊，維護選舉制度的公正性。

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