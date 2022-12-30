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    首頁　>　社會

    地下工廠偷排重金屬廢水污染台61線田地 不法所得逾45億元

    紘鼎公司及陳姓負責人等9人涉嫌私設管線長期排放含有重金屬的廢污水至台61線濱海公路旁田地。（記者鄭淑婷翻攝）

    紘鼎公司及陳姓負責人等9人涉嫌私設管線長期排放含有重金屬的廢污水至台61線濱海公路旁田地。（記者鄭淑婷翻攝）

    2022/12/30 13:25

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市蘆竹區紘鼎公司及陳姓負責人等9人，涉嫌私設管線，長期排放含有重金屬的廢污水至台61線濱海公路旁田地，桃園地檢署檢察官王柏淨指揮檢警環偵辦，近日將全案偵結提起公訴，同時查扣紘鼎公司、陳男所有現金164萬1510元及汽車、砂石車、土地、房產，並聲請沒收犯罪所得45億295萬餘元。

    陳男等人在蘆竹區台61線旁經營地下工廠，收置廢棄物並將部分廢棄物倒入污泥池，再透過私設管線直接排放至附近田地，起訴指出，全案經檢警環團隊研析、科技蒐證並經事前蒐證，今年8月24日晚間8點多，由檢察官帶隊執行搜索，查獲廠區內違法事證，經採證鑑驗發現，業者從去年11月開始私設管線連接至台61線旁田地，排放含有害健康物質且超出水污染防治法放流水標準值的污泥，除了當場查扣車輛、聲押陳男獲准，持續聲請查扣紘鼎公司及陳男所有動產、不動產獲准。

    檢方近日偵結依水污法、廢棄物清理法及刑法起訴紘鼎公司及陳男等9人，查扣紘鼎公司及陳男所有現金164萬1510元、汽車1輛、砂石車10部、土地2筆、房屋3筆等財產，另3名受僱把風的少年則移送少年法庭

    起訴指出，全案犯罪所得共計45億295萬餘元，其中，消極利益（應支出而未支出的清除處理費）依扣案地磅報表計算超過43億2827元，積極利益（收受土方、廢土或廢污泥所取得的利益）以載運米數乘以收受費用單價每立方米600元計算，為1億7468萬餘元，起訴時併向法院聲請沒收。

    紘鼎公司及陳姓負責人等9人涉嫌私設管線長期排放含有重金屬的廢污水至台61線濱海公路旁田地。（記者鄭淑婷翻攝）

    紘鼎公司及陳姓負責人等9人涉嫌私設管線長期排放含有重金屬的廢污水至台61線濱海公路旁田地。（記者鄭淑婷翻攝）

    陳男等人在蘆竹區台61線旁經營地下工廠，收置廢棄物並將部分廢棄物倒入污泥池，再透過私設管線直接排放至附近田地。（記者鄭淑婷翻攝）

    陳男等人在蘆竹區台61線旁經營地下工廠，收置廢棄物並將部分廢棄物倒入污泥池，再透過私設管線直接排放至附近田地。（記者鄭淑婷翻攝）

    桃園地檢署偵結起訴、查扣動產及不動產，並向法院聲請沒收不法所得逾45億元。（記者鄭淑婷翻攝）

    桃園地檢署偵結起訴、查扣動產及不動產，並向法院聲請沒收不法所得逾45億元。（記者鄭淑婷翻攝）

    陳男等人在蘆竹區台61線旁經營地下工廠，收置廢棄物並將部分廢棄物倒入污泥池，再透過私設管線直接排放至附近田地。（記者鄭淑婷翻攝）

    陳男等人在蘆竹區台61線旁經營地下工廠，收置廢棄物並將部分廢棄物倒入污泥池，再透過私設管線直接排放至附近田地。（記者鄭淑婷翻攝）

    陳男等人在蘆竹區台61線旁經營地下工廠，收置廢棄物並將部分廢棄物倒入污泥池，再透過私設管線直接排放至附近田地。（記者鄭淑婷翻攝）

    陳男等人在蘆竹區台61線旁經營地下工廠，收置廢棄物並將部分廢棄物倒入污泥池，再透過私設管線直接排放至附近田地。（記者鄭淑婷翻攝）

    陳男等人在蘆竹區台61線旁經營地下工廠，收置廢棄物並將部分廢棄物倒入污泥池，再透過私設管線直接排放至附近田地。（記者鄭淑婷翻攝）

    陳男等人在蘆竹區台61線旁經營地下工廠，收置廢棄物並將部分廢棄物倒入污泥池，再透過私設管線直接排放至附近田地。（記者鄭淑婷翻攝）

    陳男等人在蘆竹區台61線旁經營地下工廠，收置廢棄物並將部分廢棄物倒入污泥池，再透過私設管線直接排放至附近田地。（記者鄭淑婷翻攝）

    陳男等人在蘆竹區台61線旁經營地下工廠，收置廢棄物並將部分廢棄物倒入污泥池，再透過私設管線直接排放至附近田地。（記者鄭淑婷翻攝）

    陳男等人在蘆竹區台61線旁經營地下工廠，收置廢棄物並將部分廢棄物倒入污泥池，再透過私設管線直接排放至附近田地。（記者鄭淑婷翻攝）

    陳男等人在蘆竹區台61線旁經營地下工廠，收置廢棄物並將部分廢棄物倒入污泥池，再透過私設管線直接排放至附近田地。（記者鄭淑婷翻攝）

    陳男等人在蘆竹區台61線旁經營地下工廠，收置廢棄物並將部分廢棄物倒入污泥池，再透過私設管線直接排放至附近田地。（記者鄭淑婷翻攝）

    陳男等人在蘆竹區台61線旁經營地下工廠，收置廢棄物並將部分廢棄物倒入污泥池，再透過私設管線直接排放至附近田地。（記者鄭淑婷翻攝）

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