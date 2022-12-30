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    身障男替網友買賣比特幣賺仲介費 差點淪詐騙共犯

    高雄一名身障男替網友買賣比特幣差點淪為詐騙集團共犯。（路透資料照）

    高雄一名身障男替網友買賣比特幣差點淪為詐騙集團共犯。（路透資料照）

    2022/12/30 12:37

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕姚姓身障男子替網友買賣比特幣，每次交易可以賺5千多元，他擔心被騙，還特地去警局問警察這樣有沒有違法，警方沒有明確回覆他這樣可能涉及詐欺，他一個月內替網友提領172萬餘元，獲得5萬多元報酬，結果沒想到竟被認定是詐騙車手，幸好他提出自己與網友的對話紀錄，證明自己只是想賺仲介費與詐團無關，被法官判無罪。

    判決指出，姚姓男子在網路上結交陌生網友，網友問他有無意願投資比特幣，姚男說自己沒錢，對方改口，提議姚男可以當仲介，只要客戶匯款到姚男的帳戶，姚男把錢領出來交給「代購人」，就可以領到每筆5千元不等的仲介費。

    姚男擔心有詐，還特地跑鄰近的警局詢問這樣的手法有沒有違法之虞，但員警沒有明確回覆他這樣可能涉及詐欺，於是他自認是合法行為，從去年4月起，短短一個月內就替網友提款172萬餘元，並獲得5萬多元報酬。

    但姚男的帳戶在多次提領後被列為警示帳戶，經查詢後，才驚覺自己被檢警認定為詐騙集團的共犯；高雄地院審理時，姚男喊冤，辯稱自己也是受害者，還拿出相關對話紀錄佐證。

    法官根據姚男和網友的對話紀錄，發現他已有預防自己淪為詐騙共犯，但仍不敵詐騙集團的狡詐，加上姚男本身是身障人士，如果帳戶遭凍結或被列為警示帳戶，將無法領取身障補助，會造成生活上諸多不便，因此認定他沒有將帳戶提供給詐騙集團使用的意圖，因此判他無罪，可上訴。

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