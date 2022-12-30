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    雨衣大盜搶1萬8 想吃牢飯但法官不給

    林男穿雨衣進超商行搶。（民眾提供）

    林男穿雨衣進超商行搶。（民眾提供）

    2022/12/30 12:44

    〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣現年35歲的林男缺錢花，化身雨衣大盜，鎖定芳苑鄉位置偏遠的超商行搶，25日深夜得手1萬8千元，跑到汽車旅館躲起來，3餐靠外送，得手現金在3天內花光，此時警方也找上門，他說「一人做事一人擔，準備吃牢飯了」，原本想這下牢飯吃定了，警方也建請檢察官聲押，但林男坦承犯行又無逃亡之虞，今凌晨法官裁定無保請回。

    林男是職業大貨車司機，25日深夜化身為雨衣大盜到超商搶劫，為了避免遭警方鎖定，戴口罩、全罩式安全帽、穿連身雨衣，進入超商後亮刀跟店員說「把錢拿出來」，店員從收銀機拿出1萬8千元，林男得手後逃逸。

    警方接獲超商報案，調閱沿線路口上百支監視器影像，擴大尋找範圍，在5公里以外的魚塭找到作案用的機車，從監視器影像等多項資料分析比對，鎖定林男有重嫌。

    芳苑警分局報請彰化地方檢察署檢察官楊聰輝指揮偵辦，並向彰化地方法院聲請搜索票，埋伏在林男住家外的員警在昨（29）日上午見林男的家人都外出，持法官核發的搜索票和檢察官核發的拘票逮捕林男，在他的房間搜出外套、手機等犯罪工具。

    林男供稱，缺錢花用才萌生犯意，搶來的錢用在住汽車旅館、買食品，全部花光，他「一人做事一人擔」，不用通知家人到警分局或地檢署關心。警方依強盜罪嫌移送偵辦。

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