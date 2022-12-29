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    士檢搜索高端母公司「基亞」 董事長張世忠被約談

    位於新竹生醫園區的高端疫苗生物製劑股份有限公司。（資料照，記者廖雪茹攝）

    位於新竹生醫園區的高端疫苗生物製劑股份有限公司。（資料照，記者廖雪茹攝）

    2022/12/29 21:40

    〔記者溫于德／台北報導〕士林地檢署偵辦高端公司及其「母公司」基亞公司涉內線交易、非常規交易等案，今（29）日指揮調查局台北市調處搜索高端、基亞兩家公司及相關犯罪嫌疑人住居所共16處，檢方雖不便透露涉嫌人身分，不過可以確定的是高端、基亞董事長張世忠已被約談，其餘如董事張根湖、總經理陳燦堅等高端高層，恐都位列約談名單。

    高端股價從前年10月26日最低83元一路漲到去年5月17日最高417元，另去年6月8日曾有報導指出，菲律賓有意購買高端疫苗後，高端股價由228元一路攀升到同月15日的283元，不過菲律賓同月16日否認後，股價隨即跌至260元，引發各界質疑高端股價交易異常。

    國民黨總召費鴻泰去年10月18日在記者會上提到，高端去年8月（指2020年）增資案被證券櫃檯買中心退件，9月同意增資，10月2日設定認定基本日，11月完成增資；其中，8月退件，9月同意，中間有無關說，檢調應該好好查查。

    費鴻泰強調，去年11月底（指2020年）他就接到有10多位立委介入炒作高端股票的消息，他質疑，高端股價從去年1月（指2020年）到今年5月股價差13倍，高端原始資本額是21億元，市值最高時達800億元，沒有問題嗎？

    士檢當時說明，經高檢署今年6月（指2021年）發交調查有關高端股票交易疑涉違反證券交易法案件後，立即分案由重大經濟犯罪專組主任檢察官偵辦，並成立專案小組，指揮調查局台北市調處深入調查，除了進行多次專案會議，也洽詢主管機關金融監督管理委員會、櫃買中心，委請協助調查分析相關資料及提出分析報告作為參考。

    高端疫苗與母公司基亞生技涉及內線交易，檢調今天兵分16路搜索、約談。圖為高端疫苗產線。（資料照，記者黃美珠攝）

    高端疫苗與母公司基亞生技涉及內線交易，檢調今天兵分16路搜索、約談。圖為高端疫苗產線。（資料照，記者黃美珠攝）

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