請幫幫我們！ 消防小隊長求救：彰市22.6萬人 外勤消防員僅58人

彰化消防分隊小隊長林明宏PO文指彰化市的救護量無法想像，他們真的需要被重視。（翻攝林明宏臉書小宏暴走）

2022/12/29 23:21

〔記者湯世名／彰化報導〕「請幫幫我們」！彰化縣消防局彰化消防分隊小隊長林明宏在其臉書上PO文指出，彰化市人口數22萬6434人，彰化市實際外勤消防員卻只有58人，向外界求救稱「我們真的需要被重視」。林明宏的PO文引起大批網友討論，有人直呼：「太硬了！」很多年了，藍綠縣長也都輪替過了，依舊無解。

消防局長施順仁則回應表示，彰化縣積極檢討並充實消防人力，2018年起將編制員額從747人提高至985人，預算員額仍維持747人，2022年起投入逾4000萬元，將預算員額調高至779人，增加32人，今年9月彰化縣消防人力比，不再位居全國之末，未來3年內將再逐年增加73個名額，在有限的統籌分配稅款下，努力投入更多預算。

請繼續往下閱讀...

林明宏今年10月10日在其臉書「小宏暴走」PO文指出，彰化市人口數截至今年9月份戶政資料是22萬6293人，彰化市實際外勤消防人力只有58個，彰化分隊33人，彰化東區25人，消防人力比是恐怖的1:3901，整個彰化縣是全國倒數第二1:1759，更不用說遠低於全國平均1:13。「國慶日案件數又爆了，無所不在的保護，真是諷刺，又有誰要來保護我們呢？」

林明宏緊接著又貼文指出，彰化市的救護量無法想像，每個月都快逼近臨界點，但每天上班，2個分隊只有不到25人，彰化+東區分隊，這樣子的救護案件數，「如果全國還有人贏我們，我們也是認了，怎麼我們2個分隊就領不到勤務繁重加給」。

施順仁則表示，人力增補需要中央配合，主因在於消防署訓練容量問題，雖然消防訓練中心持續擴充容訓量，每年配發的新進人力，仍無法滿足地方縣市需求，加上退休等問題。另外，為符合大法官釋字第785號精神，在外勤人力達一定比率下，彰化縣今年5月起，率全國之先提前實施二班制勤休制度，讓同仁獲得更充份休息時間，以較佳身心狀態，執行各式救災、救護勤務，提升救災安全與士氣，增進工作與生活品質。

彰化縣消防局長施順仁表示，積極檢討並充實消防人力，未來3年內將再逐年增加73個名額。 （記者湯世名攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法