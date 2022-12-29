警埋伏趁遛狗逮販毒首腦 起出225萬、鎮暴槍

新北市刑大逮獲朱姓毒販等3嫌，起出225萬販毒所得、K他命鎮暴槍等證物，持續溯源販毒集團。（記者吳仁捷翻攝）

2022/12/29 14:24

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市刑大冒著寒流埋伏，查緝朱姓毒販，趁他外出遛狗逮人，並於藏身處逮獲張姓、彭姓共犯，查獲多達225萬疑似販毒所得、K他命毒品及鎮暴槍等證物，因朱嫌不到4個月前才被查獲持有1300包毒咖啡包，全案除依毒品案送辦，持續溯源上游毒品來源。

警方調查，28歲朱姓男子才於今年8月間，被新店分局於新店區中央路大樓查獲持有1300包毒品咖啡包、3公斤K他命，警方懷疑其背後仍有販毒集團，新北市刑警大隊重案組、新店分局持續追查，發現朱男交保後，仍從事不法，針對朱男行蹤長期蒐證，發現28歲朱男與同年張姓、彭姓友人等3嫌另起爐灶，於新店區承租套房做為販毒據點。

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警方在掌握朱男3嫌販毒事證，見時機成熟，持拘票、搜索票埋伏，但朱男警覺性高，且行蹤飄忽不定，正值寒流，幹員冒低溫於朱男等人常出沒處埋伏，果然趁朱男於租屋處出外遛狗，一擁而上控制，兵分多路搜索，於販毒據點起獲225萬販毒所得、30公克K他命及鎮暴槍等證物；警方透露，寒假將屆，毒販覬覦暴利，大肆販毒毒害少年，警方及時破獲毒販，逐漸瓦解販毒集團，希望將毒害降到最低。

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新北市刑大逮獲朱姓毒販等3嫌，起出225萬販毒所得、K他命鎮暴槍等證物，持續溯源販毒集團。（記者吳仁捷翻攝）

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