澎湖地檢署提4件當選無效之訴 涵蓋議員、村里長及代表

澎湖地檢署選後一口氣，起訴四件當選無效之訴。（記者劉禹慶攝）

2022/12/29 13:48

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕今年5合1選舉，澎湖地檢署查察賄選如火如荼，雖然選舉已圓滿結束，但澎檢查賄腳步不停歇，邁出查賄最後一哩路，共提4件當選無效之訴，涵蓋議員、村里長及代表等當選人，為未來澎湖政壇埋下變數。

澎湖地檢署為落實「公平選舉 杜絕不法」的查賄核心目標，澈底剝奪候選人因不法賄選行為之犯罪成果，因此針對大選期間查獲賄選犯行之候選人進行盤點，依照公職人員選舉罷免法第120條之規定，於近期對轄內涉賄之縣議員、鄉民代表、村里長分別提起當選無效之訴，以捍衛「賄選者不得享有當選結果」的普世價值。

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此次地檢署共提起4件當選無效之訴，分別係：張姓縣議員當選人競選辦公室莊姓主任涉及現金買票；七美鄉張姓鄉民代表當選人涉及以補助交通費之方式現金買票；西嶼鄉內垵村莊姓村長及其配偶涉及現金與期約買票；馬公市井垵里陳姓里長當選人親友涉及虛偽遷移戶籍取得投票權（即幽靈人口）等犯行，使選舉產生不公平之結果，故依法對上開選舉之當選人提起當選無效之訴。

澎湖地檢署檢察長黃智勇表示，今年地方公職人員選舉雖已平和落幕，檢察官身為公益代表人，對於往後的當選無效之訴，仍會堅定執行，維護得來不易的民主制度。展望來年，澎湖地區又將舉行正、副總統與立法委員之全國性選舉，地檢署檢察官仍會弦歌不輟，繼續努力查賄，同時希冀民眾化身正義使者，勇於舉發關於選舉之不法情事，共創澎湖地區清明選風。

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