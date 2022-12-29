公車撞死母子 中市府要求客運業者加強駕駛訓練

公車撞死母嬰，中市緊急召回客運業者檢討並密集稽查公車是否停讓行人。（市府提供）

2022/12/29 13:50

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市昨日發生一家三口推娃娃車過馬路遭公車撞上，造成母親與1歲幼兒身亡僅伊拉克籍丈夫倖存，一家天倫永隔憾事，引起各界關切公車行車安全，台中市交通局緊急召開市區公車服務品質及行車安全檢討會議，要求客運業者農曆年前召回所有駕駛員進行行車安全教育訓練，並自今起展開密集稽查公車是否停讓行人，若查獲未按規定行駛將依規嚴懲絕不寬貸；此外，更限客運業者3年內所有車輛均須加裝「先進駕駛輔助系統」，保障用路人安全。

交通局長葉昭甫指出，交通安全不容打一絲折扣，檢討會議已要求客運業者必須在農曆年前分批召回所有駕駛員，進行相關行車安全再教育訓練，並研議實施公車路口轉彎「停看行」確認，須等到確認公車周遭無其他用路人才可在路口轉彎。

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交通局也自今日起密集安排公車路口未停讓行人違規行為稽查，葉昭甫指出，若查獲未按規定行駛，將依規嚴懲絕不寬貸。

另針對交通部提及客運公司須要求駕駛「行經路口慢看停」，並將該標準列入年度補助計畫評鑑內，葉昭甫說，交通局將配合辦理，並持續滾動檢討公車評鑑指標項目及配分，預計今年起將評鑑指標中有關行車安全的配分提高，評鑑結果更將作為後續年度營運虧損補貼依據，也會納入日後業者競標路權和申請既有路線續營的參考，透過評鑑配分提高及行車安全教育訓練，雙管齊下督促業者務必改善。

交通局另指出，市區公車屬於大型車輛容易有視野死角，目前全市所有公車都已依規安裝行車視野輔助系統，輔助駕駛員避免行駛中發生交通意外，但將再要求各客運業者積極研議安裝「先進駕駛輔助系統（ADAS：Advanced Driver Assistance Systems）」，該套輔助系統設置於駕駛座中間（小圓圈），並於擋風玻璃上設置偵測器，左側也有凸透鏡增加辨識，讓死角風險降到最低，有效降低駕駛行為中的人為失誤，目前中台灣客運已有16輛公車加裝，將限公車業者自明年起3年內，逐步將所有車輛加裝ADAS系統。

此外，近日部分公車業者發生重大事故及服務不當事件，皆已要求相關客運業者提送檢討報告，並列為該公司後續教育訓練案例教材，持續宣導駕駛員依規行車，維護民眾搭乘權益及提高服務品質。

為降低駕駛行為中相關失誤，交通局限業者3年肉逐步安裝先進駕駛輔助系統。（市府提供）

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