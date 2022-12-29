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    台中學霸母與幼子慘死路口今年13起車禍 市府明會勘

    豐原客運公車撞死母親與幼子，此中市北區學士路與英才路口（圖後），今年共13起車禍，但都不嚴重。（警方提供）

    豐原客運公車撞死母親與幼子，此中市北區學士路與英才路口（圖後），今年共13起車禍，但都不嚴重。（警方提供）

    2022/12/29 13:14

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市豐原客運公車本月27日深夜，疑因路口未減速、「搶越行人穿越道」，撞上走斑馬線過馬路的一家三口，造成30歲李姓年輕學霸母親與1歲幼兒慘死；根據台中市警局二分局統計，此路口共發生13起車禍（不含這起母子死亡車禍），其中3件是輕傷車禍，10件是沒有人受傷單純碰撞汽機車損壞的小車禍（A3車禍），此路口不是中市的「十大易肇事路段」，車禍件數也未達「20大」之列。

    上述死亡車禍的地點，是中市北區學士路與英才路的路口，此路口平時交通流量大，附近有中國醫藥大學與附設醫院，行人、求診患者、醫療人員常行經此路口，至於此路口是否需要增設左轉號誌？夜間路燈照明是否不足？中市政府交通局、中市警局二分局等單位，預計明天（30日）會勘。

    中市警局二分局交通組指出，上述死亡車禍路口，這幾年並未發生死亡車禍（A1車禍），27日深夜的母子死亡車禍，是這處路口近年最嚴重的交通事故，也是近年此路口的唯一死亡車禍。

    警方指出，這一年來（今年）此路口共發生13起車禍（不含這起母子死亡車禍），其中，3件是輕傷車禍，10件是沒有人受傷，單純碰撞汽機車損壞的小車禍（A3車禍），此路口不是中市的「十大易肇事路段」，車禍件數也未達「20大」之列。

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