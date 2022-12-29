避免專家私下收錢干預審判 司法院修法明定揭露義務

司法院為了讓審判透明化，強化公信力，提出「智慧財產案件審理法」修正案。（記者吳政峰攝）

2022/12/29 12:29

〔記者吳政峰／台北報導〕訴訟當事人為求勝訴，會透過各種方式影響法官心證，近年來較常見的手段，是私下花錢請專家學者出具鑑定意見書，再做為呈堂證供，法官若不察，有遭誤導的可能。司法院為了讓審判透明化，提出「智慧財產案件審理法」修正案，賦予專家證人揭露義務，讓意見更客觀公正。草案日前經立法院司法及法制委員會、經濟委員會聯席會議通過，拚本會期三讀。

近年來，律師團與當事人的訴訟策略不斷精進，除了專注法庭內的攻防，還把戰場延伸法庭外，出資辦理研討會或尋找願意受託的專家學者，請他們出具對自己有利的法律意見，再把這份意見書當成公正客觀的證據，交由法官參酌。如果收錢受託鑑定的學者具有一定的學術地位，法官多認其報告具有一定的參考價值。

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這類案件屢見不鮮，曾有法官因為採納了專家意見，而撤銷了某間跨國企業的上億元罰單，事後才知道專家與當事人間有利益關係，惟木已成舟。

收錢出具鑑定意見並非不可，惟依照學術倫理，仍應完整揭露是否有利益關係或衝突，才能讓法官做成適宜的心證判斷，使整個審判結構更加透明，強化公信力，避免有心人士上下其手。為此，司法院提出「智慧財產案件審理法」修正案，除了明文導入專家制度，也課予其揭露義務。

本次修法重點首先引進查證制度，讓專利訴訟更能發現真實。目前有關侵害專利權、電腦程式著作權及營業秘密等事件，往往必須確認有無侵害專利權的事實、電腦程式原始碼或營業秘密的內容，始能判斷有無侵權行為，但如何得知上述情形？如何確保其純淨性而不受人為竄改？如何進行專業解讀判斷？即成為問題。

司法院參考日本特許法規定，引進當事人得聲請法院選任客觀中立的技術專家，執行蒐集證據程序的「查證」制度，由專家執行蒐集證據的查證，以解決證據偏在當事人一造、另一造舉證不易的問題，讓專利訴訟更能發現真實。

其次，引進專家證人制度，提升與智慧財產有關民事訴訟的專業性、當事人主體性。由於智慧財產民事案件具備高度技術與法律專業特性，本次修法準用商業事件審理法採行的專家證人制度，由當事人經法院許可後，聲明專家證人，提供專業意見，以協助法院為適正的裁判。

第三，賦予查證人、專家證人揭露義務，讓專業意見更客觀公正。為了讓查證人、專家證人更公正、客觀，「智慧財產案件審理法」除禁止有迴避事由的人擔任查證人外，更明訂查證人應揭露事項。此外，專家證人準用商業事件審理法規定後，也應揭露事項。

應揭露事項包括:專業能力與經驗（學經歷、專業領域、曾經參與的案例等）、與當事人等之學術上或業務上關係（是否與當事人、參加人、輔佐人、法定代理人、訴訟代理人、程序代理人等有學術上或業務上之分工或合作關係）、專家證人有無曾受當事人等金錢報酬或資助（是否金錢報酬或資助及其金額或價值）、查證人或專家證人有無收受當事人等之金錢報酬或資助（針對個案事件是否有收受其他金錢報酬或資助及其金額或價值）。

如查證人違反揭露義務（包含未揭露及揭露不實），或依揭露事項可認有影響查證人的客觀性或公正性之虞等情形，法院得依職權撤銷該裁定，以保障當事人及第三人權益。

司法院表示，修正案擴大專家參與層面，打造更專業、更有效能、更符合國際潮流的智慧財產訴訟制度，保障產業國際競爭優勢，作為護國群山的堅實後盾，盼能儘速完成立法程序，讓我國高科技產業競爭力，能有更多、更有效的司法保障。

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