軍人轉台商被控當共諜 高院更一審判無罪

薛姓台商被控接受中共委託向調查官刺探秘密，高院更一審判無罪。（資料照）

2022/12/29 10:42

〔記者吳政峰／台北報導〕陸軍飛彈指揮部飛彈營薛姓下士除役後，2014年赴中國經商，卻被台北地檢署查出疑似接受中共委託，向我國調查官刺探法輪功領袖李洪志的入出境紀錄，涉犯國家安全法。一審台北地院依刺探秘密未遂罪判薛1年2月徒刑，二審高院去年改判無罪，案經最高法院撤銷發回，更一審29日仍判無罪，判決理由稍後公布。可上訴。

台北地檢署起訴指控，薛從中正預校畢業，曾在陸軍飛彈指揮部飛彈營服役，以下士除役後，在亞太固網、台灣三星等公司工作，2014年初赴中國投資電子商務，同年2月經友人介紹認識綽號「王總」、「小鄭」的中國國安部第四局官員，「王總」等人請託薛蒐集我國外交資訊、引薦政府官員、民意代表、主要政黨幹部等人，並約定薛返台後保持聯繫。

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薛男2017年考取政大碩士在職專班，於2018年2、3月兩度與同學聚餐時，開口向賴姓調查官同學索取李洪志父女的入出境紀錄，並允諾「王總」將可提供中國省市層級政策資訊來回報。賴男察覺有異，錄音向調查局國家安全維護工作站舉報。北檢指揮調查局蒐證、搜索並約談薛到案，依違反國安法起訴。

薛男答辯說與賴的談話「都是胡扯」，他跟賴男吹噓後下不了台，才一路吹噓下去。律師則主張法輪功的入出境資料並非公務機密，薛也未將資料外洩，未觸法。

台北地院審理調閱錄音檔，認定薛詳述與「王總」等人的結識過程，且明確告知賴男有關「王總」等人是國安部第四局官員身份，及欲了解法輪功人士入出境資料，目的是追蹤、打擊法輪功，依國安法的刺探秘密未遂罪，判刑1年2月。

全案上訴二審，高院認為，檢方無法舉證「王總」與「小鄭」是中國黨政軍人員；且是賴兩度主動約薛吃飯，難以認定薛在刺探、蒐集秘密；法輪功人士入出境資料雖是祕密資訊，但檢方未說明如何攸關國家安全；調查局詢問過程中並未提及李洪志父女，筆錄上卻有。合議庭評議後認定檢調舉證不足，去年8月改判薛無罪。

薛於二審聆判後，眼眶泛淚說含冤3年多，「感謝高院還我清白」，只是唸個在職碩士專班就不明不白變成共諜，「我太冤枉了」。

檢方上訴三審，最高法院認為二審判決理由不完備，調查未盡，將全案撤銷，發回高院更審，更一審29日仍判無罪。可上訴。

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