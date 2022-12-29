公車撞死母嬰 中醫大師生怨路口未設左轉燈險象環生

公車撞死母嬰，身亡母親是中醫大高材生校友，中醫大師生怨路口未設左轉燈早已屢險象環生。（記者蘇孟娟攝）

2022/12/29 08:30

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市昨日發生一家三口推娃娃車過馬路遭公車撞及母嬰不幸死亡，僅伊拉克籍丈夫倖存的重大交通事故，因事故地點鄰中國醫藥大學且不幸身亡的母親更是中醫大畢業高材生，曾教過當事人的中國醫大中國藥學暨中藥資源系主任張文德痛心指出，事故地點學士路左轉英才路口未設左轉燈，常見車輛為左轉搶快，屢見險象環生，籲市府能加速協助改善。

張文德嘆，身亡的母親是該系畢業校友，表現極優秀，另他曾任學校國際學生中心主任，也認識伊拉克籍、就讀藥學系的丈夫，兩人畢業結婚後曾偶遇一家三口，幸福的模樣還印象深刻，卻遭逢重大意外，十分不捨與遺憾。

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張文德也說，事故路段學士路與英才路口平時交通流量極大，因附近有大學及附設醫院，行人、求診病人甚至醫護人員常須行經該處，但學士路要左轉英才路方向，卻未設左轉燈，常見有左轉需求的車輛搶快左轉均險象環生。

因附近有中國附醫醫院多個院區，也有常須行經往返不同院區醫護人員指出，每次行經過該路段斑馬線時，常遇不禮讓過行人，逼近或強行左轉的車輛；也有中國醫大學生在Dcard社群網站討論反映，該路段學士路無論是要右轉或左轉英才路的車輛常不禮讓行人「遲早出事」，也有人疾呼學校協助正視這個問題，「不然遲早有一天出事的會是學生」。

還有人說，該路段路口處也是台中知名表演場館中山堂，若遇有表演活動，人群、車潮更多，學士路要左轉英才路方向，更常是大塞車。

張文德也說，這件天倫夢碎的憾事讓人心痛，籲市府能協助改善該路段交通問題，讓行人能享有安心過馬路的安全環境。

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