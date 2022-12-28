奪命公車？這輛客運多次違規今撞死母子 台中市府：駕駛不同人

台中市豐原客運280路公車昨天（27日）深夜行經北區學士路、英才路口左轉時，撞上行人穿越線上正過馬路的一家三口，造成二死一傷。（資料照）

2022/12/28 23:37

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市豐原客運280路公車昨天（27日）深夜行經北區學士路、英才路口左轉時，撞上行人穿越線上正過馬路的一家三口，30歲李姓母親與1歲幼兒慘死，伊拉克籍季姓丈夫輕傷幸存，引發輿論議論；有網友透過車牌號碼追查，發現這輛公車多次被檢舉違規，曾搶先左轉危害過馬路的阿婆（不禮讓行人），宛如「奪命公車」、被質疑「早晚要出事」；不過，台中市交通局澄清，這輛公車確實曾有上述違規，但不是同一駕駛所為。

豐原客運陳姓公車司機昨天於北區學士路、英才路口，左轉時撞上過馬路的伊拉克籍季姓男子一家3口，妻與子不幸死亡，季男受到輕傷，曾為「學霸」的李女之父，於台中市長盧秀燕慰問時，老淚縱橫說「市長要給公道！不甘女兒孫子喪命」，網友則用這輛公車的車牌號碼搜索，發現這輛公車多次違規，希望中市政府加強監督。

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網友發現這輛公車，有多次被檢舉記錄，包括2019年3月，於中市東區大智路與建成路口，搶快左轉、不禮讓行人，導致過馬路的阿婆身陷險境，另外，2019年2月於東區復興路，則有變換車道不打方向燈的被檢舉記錄，網友質疑「早晚要出事」、宛如「奪

命公車」？

對此，台中市交通局指出，請豐原客運業者詳查，確認是同一輛車，但不同的駕駛，另外，因業者屢次遭檢舉違規屬實，相關交通違規案件，已依道路交通管理處罰條例處分，其中，未禮讓行人（阿婆）部分，罰鍰600至1800元，司機未打方向燈部分，罰鍰1200元至3600元（市府交通局未公開實際金額）。

交通局還說，業者行車安全及公司營運管理，都將納入年度市公車評鑑，評鑑結果將作為後續年度營運虧損補貼依據，也會納入日後業者競標路權，以及申請既有路線續營的參考。

肇事的陳姓公車司機向李女父親下跪磕頭道歉。（資料照，記者蔡淑媛攝）

網友查出肇事公車之前有違規記錄，包括不禮讓阿婆過馬路。（記者張瑞楨翻攝自臉書）

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