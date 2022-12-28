詐團囚虐案27被告移審 士院裁定全部續押

士院裁定傅榆藺（見圖）等27名被告繼續羈押禁見。（記者塗建榮攝）

2022/12/28 23:32

〔記者溫于德／台北報導〕士林地院今受理士檢起訴「台版柬埔寨求職詐騙凌虐案」，立即分案歸類為「重大矚目案件」，並考量本案被移審人數眾多，罕見由合議庭審判長楊秀枝、陪席法官陳孟皇、承審法官鄭欣怡，分頭並進開庭，考量被告均涉犯本刑最輕5年以上的重罪，伴隨高度逃亡可能，且有串、滅證之虞，裁定「傅姊」傅榆藺、「茶董」陳樺韋等27名被告繼續羈押禁見。

合議庭對這27人的裁押理由大致相同，認為他們所涉罪刑如私行拘禁致死、加重強盜、非法使人施用毒品等，均為本刑最輕5年以上的重罪，伴隨高度逃亡可能，加上有被告刪除相關資料，可認有串、滅證之虞，均裁定羈押禁見。

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士檢昨偵結本案起訴29人，今將其中27人移審，士院全數裁准，名單包括傅榆藺（求處無期徒刑）、陳樺韋（求處無期徒刑）、蔡博臣（求刑30年）、涂世泓（求刑30年）、鄭育賢（求刑25年）、謝承佑（求刑25年）、呂政儀（求刑25）、鄭文誠（求刑25年）、張家豪（求刑25年）、鄭建宏（求刑20年）、劉宏翊（求刑20年）、邱柏倫（求刑20年）。

其餘被求處適當之刑的被告有吳秉恩、曾忠義、林順凱、李佳文、吳政龍、鄧為至、楊小霆、吳郁群、周長鴻、林品翔、陳義方、郭宏明、柯宗成、邱宏儒、蔡智帆、葉智升、潘依凡。

今日下午第一棒上場的是傅榆藺，由楊秀枝負責審理。傅女否認是詐團重要幹部，也否認有拿被害人的手機、存摺、帳戶，至於呂政儀製作打人清單並拍照上傳群組後，自己只有「已讀」，「藍道」（尚未到案詐團首腦）則回訊息稱：「這些人是欠打偶像團體。」

傅榆藺也解釋，之所以會在臉書憂鬱症社團詢問90顆FM2的售價，是因為詐團成員想要購入；另她在黃男死亡後，透過「藍道」才得知死訊，她原本也很想帶黃婦、林男就醫，但兩人走的太快（指死亡）。傅女還哭訴請法官相信她會痛改前非，請求交保機會。

第二棒是在詐團中地位稍低的陳樺韋，陳再三強調沒有殺人，並說明何謂「強控」、「軟控」；「強控」是指詐團使用強制力，拒絕被害人離開拘禁處所，「軟控」則指被害人可以在處所自由自在活動。陳也說自己事後才知道3人死亡。

台版柬埔寨求職詐騙凌虐案被告陳樺韋。（記者塗建榮攝）

台版柬埔寨求職詐騙凌虐案被告蔡博臣。（記者塗建榮攝）

台版柬埔寨求職詐騙凌虐案被告張家豪。（記者塗建榮攝）

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