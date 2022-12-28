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    基隆里長夫妻涉幽靈人口遭訴妨害投票 檢再提當選無效

    基隆市暖暖區八南里長當選人陳碧琴與她的先生，涉以虛偽遷移戶籍方式替林姓一家4口取得投票權而投票，妨礙選舉公平。基隆地檢署今天偵結將陳、簡依涉犯妨害投票罪起訴；另對陳碧琴提當選無效之訴。（記者林嘉東攝）

    基隆市暖暖區八南里長當選人陳碧琴與她的先生，涉以虛偽遷移戶籍方式替林姓一家4口取得投票權而投票，妨礙選舉公平。基隆地檢署今天偵結將陳、簡依涉犯妨害投票罪起訴；另對陳碧琴提當選無效之訴。（記者林嘉東攝）

    2022/12/28 22:49

    〔記者林嘉東／基隆報導〕今年九合一選舉期間，基隆市暖暖區八南里長當選人陳碧琴與她的簡姓先生，涉以虛偽遷移戶籍方式替林姓一家4口取得投票權而投票，妨礙選舉公平。基隆地檢署今天偵結將陳、簡依涉犯妨害投票罪起訴；另對陳碧琴提當選無效之訴。陳也成為基隆市首名遭檢方提起提當無效之訴的里長。

    九合一選舉前，基隆市警局刑警大隊科技偵查隊、三分局偵查隊，掌握暖暖區虛偽遷移戶籍情資；選後，刑大科偵隊、偵查隊本月15日追查幽靈人口案查出，吳姓、林姓等10名里民，選前才將戶籍遷戶籍到八南里內，選舉當天還前往投票。

    經傳喚吳、林等10人到案說明後，吳等人說明遷戶籍是為了方便小孩就學，林一家4人則稱是為了便於申請低收入戶補助。

    檢方調查，吳等人確實為小孩就學遷戶籍，但林並非八南里民，選前一家4口才遷入八南里，還是住進陳里長的簡姓先生戶籍地。

    檢方認定，陳里長與簡涉嫌虛偽遷移戶籍方式，協助原本不住在八南里的林家4人，取得投票權而投票，已妨礙選舉公平，依涉犯妨害投票罪嫌將陳、簡起訴。

    陳、簡以虛偽遷移戶籍方式使外地人取得投票權而投票，涉犯妨害投票罪，依公職人員選舉罷免法120條規定，檢方得以陳為被告，自公告當選人名單之日起30日內，向基隆地院提起當選無效之訴。

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