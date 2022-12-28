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    疑行車糾紛騎士阻擋計程車 警方：最高可處2.4萬

    網友在「社會事新聞影音」 po一段影片，內容是騎士以機車阻擋計程車前，雙方爆發口角爭執。（圖翻攝「社會事新聞影音」）

    網友在「社會事新聞影音」 po一段影片，內容是騎士以機車阻擋計程車前，雙方爆發口角爭執。（圖翻攝「社會事新聞影音」）

    2022/12/28 16:45

    〔記者方志賢／高雄報導〕今上午近7時許，高雄一名機車騎士行經三多交流道中正公園旁，因行車糾紛以機車阻擋計程車，警方下午表示，機車騎士疑有妨害自由之嫌，警方正通知計程車司機及機車騎士到案說明，另機車騎士違反「道路交通管理處罰條例」，可處6000元至2萬4000元罰鍰。

    有網友在群組「社會事新聞影音」 po一段影片，內容是機車騎士

    與計程車司機發生行車糾紛，騎士以機車阻擋計程車前，雙方爆發口角爭執，引起熱議。

    苓雅警分局福德所長林楓凱表示，經查該案未有相關報案紀錄，但檢視影片內容，機車騎士隨意使用機車阻擋計程車的行為，疑有妨害自由強制之嫌，警正通知計程車司機及機車騎士到案說明，等調查後移請高雄地檢署偵辦。

    警方表示，另機車騎士又涉違反「道路交通管理處罰條例」非遇突發狀況，在行駛途中任意驟然減速、煞車或於車道中暫停，可處6000元至2萬4000元罰鍰，並吊扣機車牌照6個月，警方併予以開單告發。

    警方呼籲，民眾行車務必遵守交通規則，行車如發生糾紛應採取理性和平、合法方式解決問題，或撥打110請警方到場處理，切勿因一時情緒意氣用事而衍生肢體衝突，以免誤觸法網。

    網友在「社會事新聞影音」 po一段影片，內容是騎士以機車阻擋計程車前，雙方爆發口角爭執。（圖翻攝「社會事新聞影音」）

    網友在「社會事新聞影音」 po一段影片，內容是騎士以機車阻擋計程車前，雙方爆發口角爭執。（圖翻攝「社會事新聞影音」）

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