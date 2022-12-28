中市公車狀況連連 議員︰盧秀燕勿粉飾太平 檢討評鑑制度

中市公車問題頻傳，市議員周永鴻要盧秀燕正視問題。（周永鴻提供）

2022/12/28 14:59

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市公車再出現車禍，市議員周永鴻批日前發生公車司機打人趕人事件後，昨天（27日）更發生走在斑馬線上的一家三口被公車撞上，造成2死1傷的悲劇，交通局的公車評鑑制度形同虛設，痛批盧市府108年對公車業者補助近30億元，公車卻連最基本的安全都無法達成，市民如何有信心搭車？周永鴻要求交通局深切檢討現行公車評鑑制度，更呼籲市長盧秀燕應該正視問題，不要粉飾太平。

交通局表示，將持續督促客運業者落實行車安全，除要求客運業者落實行車安全教育訓練外，今年起也將評鑑指標行車安全的配分提高，透過提高公車評鑑行車安全佔總分的比例，以及持續辦理行車安全教育訓練，雙管齊下督促業者重視改善行車安全；另針對交通部提及客運公司需要求駕駛「行經路口慢看停」，此標準列入年度補助計畫評鑑內，將配合辦理，並持續滾動式檢討公車評鑑指標的項目及配分。

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市議員周永鴻表示，台中市公車近期狀況連連，他日前曾指出中鹿客運525路尖峰時段班次多次無故消失，也有多條路線曾被民眾投訴有脫班和嚴重誤點狀況，但公車無故脫漏班、誤點還不是最嚴重的問題。

周永鴻指出，本月台中公車就發生2起駕駛對乘客態度惡劣，甚至辱罵毆打的事件。7日一位印度籍人士搭乘中鹿客運時講電話，被司機不斷用「中英台」三聲道咆哮要求下車。22日一位住在台中的香港人搭乘台中客運290路時，為被駕駛辱罵行動不便的長者抱不平，駕駛居然將乘客趕下車後毆打對方。

周永鴻更指出，昨晚一輛豐原客運公車在北區學士路、英才路口撞上走在斑馬線的一家3口，造成母親和坐在嬰兒車內的1歲兒子不幸身亡。

交通局19日發布新聞稿宣傳今年公車營運與服務評鑑結果，周永鴻批，17家業者中有11家獲得甲等，班次嚴重誤點、趕乘客下車的中鹿客運、毆打乘客的台中客運和撞死路人的豐原客運都名列甲等。

周永鴻痛批，盧市府2019年起每年補助公車業者預算都接近30億，到今年累計已經超過百億，結果市民搭公車還要擔心最基本的安全問題，可能遇到火燒車，或是被司機辱罵、毆打，走在斑馬線上擔心被公車撞。

周永鴻鄭重呼籲交通局深切檢討現行公車評鑑制度是否能有效促進業者改善營運品質，市長盧秀燕也應該正視公車的各種問題，讓市民能找回信心，安心乘車。

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