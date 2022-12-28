台版柬埔寨案移審 在押二當家「傅姐」最新畫面曝

「台版柬埔寨求職詐騙凌虐案」被告傅榆藺28日於士林地院開庭審理。（記者塗建榮攝）

2022/12/28 14:30

〔記者溫于德／台北報導〕士林地院今受理士檢起訴「台版柬埔寨求職詐騙凌虐案」，下午起，在押27名被告陸續接受訊問，稍晚將由法官決定是否續押或交保。稍早，人稱「傅姐」的二當家傅榆藺最新畫面曝光，被羈押近2個月的她，相較以往自由之身，體態略顯豐腴。

士檢起訴指，詐團首腦「藍道」（追緝中）主要對口是傅榆藺，傅女會率其他被告，透過囚禁被害人屋內的遠端監視器系統掌握「淡水據點」、「中壢據點」，並藉由「米奇不妙屋」、「可爾必思」群組，指揮現場「控員」清點2個據點的被害人人數以及口頭回報現況。

請繼續往下閱讀...

傅榆藺同時在詐團中擔任「面試官」、「幕僚長」、「驗車幹部」等角色，負責審核「控員」面試資料，或操縱「控員」凌虐被害人，也會與「藍道」討論犯案過程。她另為了將贓款洗白，會要求「水房」把錢匯進大量沒有問題的人頭帳戶，或直接換成虛擬貨幣，規避檢警追查。

至於在詐團中地位稍低的「茶董」陳樺韋，檢察官初期認為陳男是詐欺集團幕後金主，指揮下線的關鍵人物，也是向上溯源斷根的重要線索，經追查，陳男確實是管理幹部，主要管理控房業務（指控制被害人），也負責面試「控員」，並發放薪資給同案被告。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法