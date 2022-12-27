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    籤詩超靈驗！通緝犯抽中下下籤 3天後被逮獲歸案

    3案被通緝男3天前抽中下下籤靈驗，籤詩靈驗被高市刑大逮獲歸案。（民眾提供）

    3案被通緝男3天前抽中下下籤靈驗，籤詩靈驗被高市刑大逮獲歸案。（民眾提供）

    2022/12/27 23:52

    〔記者黃良傑／高雄報導〕因毒品、公共危險3案通緝的黃姓男子，3天前到廟裡問神求籤，得到「下下」籤，籤詩上提示「憂心忡忡、訟事有阻」、「事多離散、難望再成」，果然靈驗，高市刑大掌握他藏身高市左營區，今午突擊左營區重忠路民宅，發現他正和友人準備搬家，蜂擁而上將他壓制逮捕，意外在其身上搜到這張下下籤。

    刑大偵二隊追緝一宗毒品案，意外發現通緝在逃的21歲黃男蹤影，黃男自2019年4月起，涉及6起街頭暴力事件，被高市警方列管中，卻又因涉及公共危險罪，高雄地院判他1年10月，但他遲未到案執行，今年8月8日發布通緝。

    不料，逃亡期間又涉及毒品案，警方表示，黃男於3年前曾多次涉及街頭暴力事故，今年又涉毒品案、公共危險案件3件遭通緝，被警方列為重點查捕對象，9月間，分別由橋頭地方法院及橋頭地檢署發布通緝，連3案被通緝，刑大與仁武分局共組專案小組追緝。

    黃男表示，他於3天前在東照山求得1張籤詩，感到不妙，但他沒想到短短3天內就應驗就被捕，警方在其身上搜出這張「下下籤」籤詩，果然3天後被捕，今天將他押解歸案。

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    3案被通緝男3天前抽中下下籤靈驗，籤詩靈驗被高市刑大逮獲歸案。（民眾提供）

    3案被通緝男3天前抽中下下籤靈驗，籤詩靈驗被高市刑大逮獲歸案。（民眾提供）

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