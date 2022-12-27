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    好想回家！輪椅老翁溜出安養院 暖警苦口婆心勸導送返機構

    好想回家！ 邱姓老翁坐著輪椅溜出安養院，暖警苦口婆心勸導送返機構。（記者李容萍翻攝）

    好想回家！ 邱姓老翁坐著輪椅溜出安養院，暖警苦口婆心勸導送返機構。（記者李容萍翻攝）

    2022/12/27 21:04

    〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市一名72歲邱姓老翁，因年邁行動不便居住在龍潭區某安養中心，老翁因思念家人，今天上午趁著看護人員不注意之際，獨自坐著輪椅偷溜外出，途中因體力不支加上迷途只能停在大馬路旁，龍潭警分局員警巡邏發現，平安將他送返長照中心，結束一場虛驚。

    龍潭警分局石門派出所警員陳奕學、盧瑾瑤及陳琦，今日巡邏時發現邱姓老翁獨自坐著輪椅停留在車水馬龍的台3乙線路旁，員警趨前關心，發現他身上衣物單薄且身體不停顫抖，立即攙扶他上巡邏車載返派出所，以確保其安全。

    回到派出所，員警耐心詢問下，才知老翁是因為思念親人，不想待在安養機構，才會趁照顧人員不注意之際偷偷離開，警方事後透過警用人臉辨識系統查詢確認身分後，循線聯繫上該長照中心人員趕到派出所，老翁剛開始還是不願回長照中心，經警方耐心規勸，老翁才卸下心防，最後由員警陪同返回安養中心。

    安養中心人員表示，該名老翁有年邁罹癌，身體健康狀況欠佳，可能最近年關將至思親，變的情緒不穩定，並於今日上午獨自外出，長照中心照護人員焦急地在附近搜尋，卻遍尋不著老翁蹤跡，還好接到警方通知，感謝警方積極熱心協助。

    好想回家！ 邱姓老翁坐著輪椅溜出安養院，暖警苦口婆心勸導送返機構。（記者李容萍翻攝）

    好想回家！ 邱姓老翁坐著輪椅溜出安養院，暖警苦口婆心勸導送返機構。（記者李容萍翻攝）

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