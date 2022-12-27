僅有P2執照越野飛行摔成重傷 無教練證照還出借飛行傘起訴

新北地檢署。（資料照）

2022/12/27 17:40

〔記者王定傳／新北報導〕2020年間，顏姓男子與郭姓男子相約從台北前往南投埔里飛行場，進行越野飛行體驗；並無教練證照的顏男被控明知郭男只有P2等級無動力飛行執照，未具P5等級，不能越野飛行，仍出借飛行傘，並引導郭男越野飛行，回程時，郭男遇高度不足需場外迫降及強烈上升氣流，又為了閃避高壓電塔減速，加上對飛行傘不熟悉失控摔落，右下肢機能嚴重減損，因此對顏提告，新北地檢署今依過失致重傷罪嫌起訴顏男。

檢方調查，2020年年間，顏男與郭男相約從台北前往南投埔里飛行場，由顏男引導郭男進行無動力飛行的越野飛行體驗，同年1月19日下午1時，雙方抵達後，分別自行著裝。

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檢方認為，無教練證照、不能從事體驗及訓練教學活動的顏男，明知我國無動力飛行執照普遍分級方式為ParaPro-1至ParaPro5（由低至高為P1至P5），於P5等級才可進行越野飛行。

檢方調查，顏男明知郭男僅有P2等級飛行執照，未具備P5等級，疏未注意郭男有無足夠能力自主進行越野飛行，且未於出發前詳盡告知此次飛行的詳細行程及危險性，亦未確認顏男對飛行傘具使用是否熟悉，就貿然出借飛行傘。

檢方調查，當日，顏男先行起飛，郭隨後使用顏男出借的飛行傘起飛，在顏男的引導下，進行長距離越野飛行，從埔里飛行場，以飛行傘滑翔方式至中台禪寺上空後再折返。

檢方調查，回程時，顏男在高度約15公尺至20公尺空中進行飛行傘活動時，遇高度不足需場外迫降及強烈上升氣流，又為了閃避高壓電塔而減速時，因對飛行傘不熟悉而失控。

郭男從15公尺至20公尺高處摔落，當場昏迷，受有右遠端脛骨粉碎性骨折、右下肢腔室症候群併軟組織壞死、第二腰椎炸裂性骨折併神經壓迫等傷害，導致右下肢機能嚴重受損；偵辦時，顏男否認過失致重傷害罪嫌犯行。

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