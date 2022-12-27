國民法官新制 民調「8成3稱讓司法更好」

司法院今召開記者會公佈最新的國民法官新制民調結果，有8成3民眾認為國民法官制度可以讓司法更好。左為司法院發言人張永宏、右為刑事廳長李釱任。（記者楊國文攝）

2022/12/27 14:09

〔記者楊國文／台北報導〕國民法官新制將於明年1月1日正式施行，司法院今召召開記者會公布最新民調結果，有61.5％的民眾願意擔任國民法官，高達83％的受訪民眾認同國民法官制度可以讓司法更好，記者會還邀請曾參與模擬法庭擔任國民法官的陳姓女公務員現身說法，她認為司法時常被認為是不接地氣，到處都能看到恐龍法官，「藉由國民法官制度讓不同生活經驗的人可以親身參與司法審判，應該可以讓審判更為加周延」。

司法院指出，依據日前最近一次民眾對國民法官制度認知調查結果，有81.7％的民眾知道國民法官制度，相較2年前（2020年12月）的民調結果，認知度上升25.7％，進步幅度達45.8％；另有高達83％受訪民眾認同國民法官制度可人讓司法更好，相較2年前（2020年12月）的民調結果，認同度也上升19％，進步幅度達29％。

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司法院說明，民調顯示，有61.5％的民願意擔任國民法官，分析民眾願意擔任國民法官的前3大理由，分別是1、提供審判不同角度的多元觀點（81.6％），2、讓司法更透明（84.7），3、讓社會不同意見可交互相交流理解（83.2％）。

至於民眾可以擔任國民黨法官參與的天數，則以３天以內為最多，佔34.1％，回答多少天都願意配合者居次，佔16.7％。

記者會還邀請曾參與台北地院模擬法官擔任國民法官的陳姓女公務員到場說明其心得，她表示，很多人懷疑「沒有法律背景可以做好國民法官嗎？」，實際參與模擬法庭後，此答案應該是肯定的，例如在終局評議時，每位國民法官都充份表達個人觀點，像每個人的專業領域不同、生活領域也不一樣，相信大家都盡力做好國民法官工作去維護其心中認同的正義，讓她感受深刻。

陳小姐說明，透過模擬法庭擔任國民法官的體驗，她體會到，司法時常被認為為不接地氣，「到處都能看到恐龍法官」，藉由國民法官制度讓不同生活經驗的人可以親身參與司法審判，或許是有所批評，但這些批評比較會有所本，國民法官制度讓審判關於專業的部份，讓專業法官來把關，另外讓不同專業領域、生活經驗的民眾扮演國民法官共同參與審判，「應該可以讓審判更加周延。

司法院刑事廳長李鈦任也公佈「國民法官第2輪式模擬法庭統計結果」，調查結果顯示，民眾參與程度越深入，對國民法官的整體正面評價越高，而且民眾越了解國民法官制度的內涵，對司法審判的信賴度也更高。

司法院下午2時至5時30分，將在司法院三樓大禮堂進行國民法官新制上路前的最後一場國民法官模擬法庭。

曾擔任國民法官模擬法庭的陳姓虫公務員現身說法稱「透過不同領域、生活經驗民眾親身參與，相信可以讓審判更加周延」。（記者楊國文攝）

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